Lamine Yamal (18 años), futbolista de la Selección Española: «Durante la concentración mi comida favorita es la pasta a la boloñesa»

Lamine Yamal, jugador del Barcelona y de la selección española, se convirtió en una estrella del fútbol mundial a los 16 años. A su corta edad demostró que el fútbol corría por sus venas, dejándonos en la selección noches históricas como la del 9 de julio de 2024, donde se convirtió en el jugador más joven en marcar en una Eurocopa, dándonos el pase a la final del torneo.

A sus 18 años se ha consagrado como la estrella de La Roja, donde el peso del equipo recae en sus hombros. En estos días donde la energía y la mentalidad tienen que ser óptimas para luchar contra la presión y el esfuerzo físico, conocemos cuál es el plato de comida favorito para comer durante el Mundial.

¿Por qué Lamine Yamal elige la pasta a la boloñesa?

La pasta a la boloñesa es el plato que por referencia Lamine Yamal elige durante sus concentraciones con la selección. Durante estas concentraciones, los jugadores no pueden comer cualquier comida; deben ajustarse a las pautas que les marcan los nutricionistas para rendir al máximo en el terreno de juego.

Este plato funciona como combustible previo para desarrollar actividades deportivas, que los nutricionistas de los clubes suelen utilizar. Aporta carbohidratos de calidad necesarios cuando los deportistas se encuentran en periodos de mucha actividad física.

No es la típica boloñesa de supermercado. Esta boloñesa está preparada de la forma más natural posible con el fin de una digestión rápida y sencilla. Suele prepararse con pasta integral, carne picada muy magra y una salsa de tomate natural baja en sal.

¿Cuál es la comida preferida de Lamine Yamal?

Lejos de las concentraciones y cerca de su ambiente hogareño, Lamine elige la comida casera. Como mucha gente, Lamine Yamal elige la comida de su madre, que tiene el poder de devolverle por unos segundos a su infancia.

Arroz con pollo y salsa de cacahuete cocinada por su madre (Sheila Ebana). El propio futbolista explicó en una entrevista para GQ España que este plato es una receta tradicional de Guinea Ecuatorial (país de origen de su madre). El joven extremo rememoraba cómo su madre le preparaba este plato desde que era pequeño, antes de los partidos, para que «cogiera fuerzas».

A nivel nutricional, este plato es una excelente opción para el deporte, ya que combina los hidratos del arroz con las proteínas del pollo y las grasas saludables, magnesio y potasio del cacahuete.