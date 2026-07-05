De la Fuente: «Lamine tiene que separar la ansiedad de la motivación»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación desde la sala de prensa del Dallas Stadium para analizar la previa del encuentro que enfrentará a España y Portugal en los octavos de final del Mundial. El combinado nacional busca los cuartos de final tras hacer un gran partido frente a Austria. Hay que recordar que la última vez que ambas selecciones se vieron las caras, ganaron los lusos la final de la Liga de Naciones. El seleccionador confirmó que Nico Williams podría tener minutos.

«El motivo no es sólo que tengan una gran banda derecha o una gran banda izquierda. Portugal tiene un grandísimo equipo. Hay que estar pendientes de todos sus futbolistas. Intentaremos controlar al rival cuando no tengamos el balón, pero, sobre todo, queremos que ellos estén pendientes de nosotros. Tenemos una confianza absoluta en todos los jugadores que tenemos», comenzó.

Sobre Cristiano Ronaldo, comentó lo siguiente: «Ya he dicho en otras ocasiones que soy un declarado admirador de Cristiano. Es un ejemplo de valores para la gente joven y también para la menos joven. Es un futbolista del que hay que estar pendiente en cualquier circunstancia. No le vamos a hacer un marcaje individual, pero sí tendremos que estar muy atentos porque sigue siendo el mejor en muchas cosas. Estaremos muy pendientes de él. Yo preferiría que no jugara, pero va a jugar, así que intentaremos disfrutar de un futbolista extraordinario, hacer nuestro partido y ser superiores tanto a Portugal como a él».

También habló de las sensaciones con las que llega España al encuentro: «Esto no es una Liga, mañana es una final. Puede ser el último partido si no estamos acertados. La mejora tiene que ser constante e inmediata. Soy muy optimista porque creo que este equipo todavía puede seguir creciendo, pero también tengo claro que tendremos que ser mejores de lo que fuimos en el último partido para superar una eliminatoria de este nivel».

Sobre la importancia del centro del campo, explicó: «Me permito el lujo de pensar que mis jugadores son los mejores del mundo. Se enfrentan dos selecciones con características muy similares. Ambas nos sentimos muy cómodas con el balón y queremos llevar la iniciativa del juego. Va a ser un partido de detalles porque hay muchísimo talento sobre el terreno de juego».

También fue preguntado por el esfuerzo defensivo de Lamine Yamal: «Siempre está dispuesto a trabajar más y tiene que seguir haciéndolo. Estoy encantado con el trabajo que está realizando. Lo único que le sugiero es que cada vez esté más pendiente de determinadas situaciones defensivas. Sabemos que habrá fases del partido en las que tocará sufrir y defender. Tenemos que comportarnos siempre como un equipo».

Sobre el estado físico de la plantilla, fue claro: «Ahora lo que toca es descansar y recuperar cuanto antes. Todo depende del estado físico de cada futbolista y de cómo llegue cada uno al partido».

Respecto al estilo de juego, insistió en mantener la identidad del equipo: «Independientemente de los futbolistas que tengamos sobre el terreno de juego, nuestra idea es muy reconocible y la tenemos perfectamente interiorizada. Tenemos el ejemplo de la última final de la Liga de Naciones, que fue un gran partido, aunque me quedó la sensación de que hicimos algo más para ganar. Tenemos que ser fieles a nuestra idea y seguir siendo reconocibles».

Sobre Lamine Yamal, aseguró: «Cada día le veo más motivado y con más ganas. Sé que le encantan este tipo de partidos, pero tiene que separar la ansiedad de la motivación. Sólo debe quedarse con la motivación. Es una suerte verle entrenar todos los días y estoy convencido de que puede firmar un gran partido».

También quiso poner en valor a su generación de futbolistas: «A estos jugadores nadie les ha regalado nada. Lo único que les falta es ser campeones del mundo y estamos en el camino para intentarlo. Ser campeón del mundo es muy difícil, pero el reconocimiento que merecen ya es excepcional. La guinda la ponen los títulos y ellos van a pelear por conseguirlos. Es muy complicado ganar un Mundial… pero, ¿y si sí?».

Sobre el posible duelo entre Cubarsí y Cristiano Ronaldo, afirmó: «Con Cristiano nunca puedes estar tranquilo. Tengo absoluta confianza en nuestros jugadores de la línea defensiva, pero sabemos perfectamente quién tenemos enfrente. El fútbol consiste en intentar ser superior al rival y eso es exactamente lo que vamos a buscar».

Habló sobre la madurez de Cubarsí pese a su juventud: «Un futbolista no lo es sólo por sus condiciones. Hay otros muchos aspectos que marcan la diferencia. Eso es precisamente lo que hace especial a un jugador de 19 años que parece que lleva toda la vida compitiendo al máximo nivel. En determinados momentos, desde esa personalidad y esa madurez, transmite serenidad al equipo. Todo eso se complementa de una manera fantástica».

«Lo importante es que Lamine no tenga ansiedad. Cada partido es diferente y no se puede pensar que porque eun rival te supere un día re va a superar siempre. Esperemos que esté a su nivel y nos de una tarde de gloria, comentó.

«Lo hemos visto en varias ocasiones para conocer mejor al rival. Cuanto mejor le conozcamos, mejor preparados estaremos. Esa es nuestra idea. Tenemos que estar pendientes de todas sus fortalezas, aunque creo que este partido será muy diferente al anterior. No tanto desde el punto de vista futbolístico, porque ambos equipos mantenemos una identidad muy marcada, sino porque un Mundial es una oportunidad única. En una eliminatoria ya no hay margen de error y hay que jugar para ganar desde el primer minuto», finalizó al ser preguntado por el partido de la final de la Liga de Naciones.