El secreto de la rutina de Lukaku (33 años): «Cuando tenía 15 años, podía levantar 100 kilos en la banca de pesas»

Romelu Lukaku es una de las grandes amenazas ofensivas a las que se enfrenta España en su duelo de cuartos de final del Mundial ante Bélgica. El delantero belga, pese a no estar en su mejor momento, no ha dejado de marcar con los ‘Diablos Rojos’. Tampoco en este torneo, en el que parte como suplente de Charles De Ketelaere como ‘9’, ha fallado a su cita con el gol. El ariete del Nápoles inició la agónica remontada de Bélgica ante Senegal en dieciseisavos de final y también contribuyó a la goleada frente a Estados Unidos en la ronda pasada. Dos tantos que, sumados a su gol ante Nueva Zelanda en la fase de grupos, le sitúan como máximo realizador belga del Mundial 2026.

Romelu Lukaku será uno de los futbolistas belgas que más desafíen la imbatibilidad de Unai Simón durante el torneo. El guardameta español mantiene el récord de minutos consecutivos sin encajar en un Mundial, con los cinco partidos de la presente edición y el de octavos de final ante Marruecos en 2022; en el que ‘La Roja’ cayó eliminada en la tanda de penaltis tras 120 minutos sin goles. Los números de Lukaku con la selección de Bélgica le avalan. El belga se aproxima a la cifra redonda de los 100, puesto que ya suma 93 goles en 131 partidos. Unos guarismos que le sitúan, no sólo como el máximo goleador del combinado belga, si no como uno de los mayores realizadores de la historia del fútbol de selecciones.

La imponente presencia física de Romelu Lukaku es el atributo que más llama la atención a simple vista en su juego. Sin embargo, pese a sus 190 centímetros de altura y más de 90 kilos de peso, el delantero belga también destaca por su calidad técnica. En su paso por el Inter de Milan, la etapa más exitosa de su carrera, Lukaku exhibió su capacidad asociativa formando una dupla de ensueño en la delantera con Lautaro Martínez. Los preparadores físicos tuvieron parte de la culpa de la mejoría del ex de Chelsea y Manchester United en Italia. En su llegada al Inter, los preparadores del conjunto nerazzurri le prohibieron ejercitarse levantando pesas, como acostumbraba a hacer.

Lukaku y su entrenamiento con sólo 15 años

El máximo goleador de la historia de la selección de Bélgica llegó a confesar en una entrevista que «cuando tenía 15 años, podría levantar 100 kilos en la banca de pesas». Una preparación que cambió en sus grandes temporadas en el Inter de Milán. «Desde que llegué a Italia no puedo (levantar peso). El día que llegué y lo hice, los preparadores me miraron mal. Lo único que puedo hacer en el gimnasio son ejercicios de coordinación con bandas elásticas», reconoció a 433 en una entrevista en el año 2021.

Bajo el paraguas del Inter, entonces dirigido por Antonio Conte, Romelu Lukaku vivió los mejores años de su carrera. A sus 33 años, el belga acumula media vida en el fútbol profesional. Su debut llegó a los 16 años en el Anderlecht. Un año después, el Chelsea desembolsó 15 millones de euros para hacerse con sus servicios. Tras labrarse su camino en el fútbol con sus cesiones a West Brown y Everton; el equipo de Liverpool le compró de manera permanente por 35 millones de euros. Los caminos del fútbol le llevaron al Manchester United, donde no triunfó, al Inter y, de nuevo, al Chelsea. Los blues pagaron 113 millones de euros por su regreso ocho años después de su venta. Tampoco cuajó en su segunda etapa, por lo que salió cedido a la Roma y ahora milita en el Nápoles.

Después de mover más de 300 millones de euros de euros en traspasos, Lukaku afronta los últimos años de su carrera. En el presente Mundial, con un rol menor, también ha contribuido a la clasificación de Bélgica a los cuartos de final. Sin la presión de la generación dorada belga, de la que ‘sobreviven’ él, Courtois y De Bruyne como referentes, Lukaku amenaza la imbatibilidad de España en el Mundial.