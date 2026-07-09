Los peligros de Bélgica: la verticalidad de Doku, la movilidad de Tossard y el muro de Courtois

Bélgica se cruza en el camino hacia la gloria de España. Cuatro décadas después de hacerlo en cuartos de final de México 86, los Diablos Rojos vuelven a ponerse en medio de las aspiraciones de nuestra selección. Lo hacen cargados de peligros, con la mejor generación de su historia en plena madurez y después de haber alcanzado semifinales y cuartos de final en los dos últimos Mundiales. Ahora, de la mano de Rudi García buscan regresar entre los cuatro mejores del mundo y presentan varios argumentos para ello.

La de Bélgica es siempre una selección peligrosa, de esas que no quieres cruzarte en tu camino y que, pese a no ser de las consideradas como favoritas, si aparece en tu camino, sufres para eliminarla. Se vio ya, salvando las distancias, contra Estados Unidos, donde pocos tenían en cuenta a este equipo plagado de calidad que terminó goleando a los anfitriones. Se podría considerar que llegan ya en declive y que sus mejores años han pasado, pero que se lo digan al que tenga que lidiar con futbolistas como Doku, Trossard, un inspirado De Bruyne o, peor aún, uno de los mejores porteros de la historia como es Thibaut Courtois.

Y es que Bélgica presenta grandes peligros para una selección española que busca en Estados Unidos bordar su segunda estrella. De la mano de Luis de la Fuente se ha conseguido volver a soñar y –más importante– enlazar por primera vez desde 2010 dos eliminatorias ganadas. Ahora, los belgas son quienes separan a España de las segundas semifinales de su historia, como sucediera en 1986, cuando se perdió en la tanda de penaltis, y cuentan con unos peligros que analizamos detalladamente.

Una generación de oro

Rudi García puede ser considerado, de forma indirecta, uno de los responsables de esta generación de oro. Fue quien catapultó en el Lille a Eden Hazard, el pionero de estos talentosos futbolistas, entre los que ya no está el ex jugador del Real Madrid pero que sí que cuenta con Thibaut Courtois, Kevin de Bruyne, Leandro Trossard, Jeremy Doku, Romelu Lukaku, Axel Witsel, Timothy Castagne o Youri Tielemans.

Muchos de ellos han perdido relevancia y no llegan en su mejor momento, como es el caso del propio De Bruyne, al que García ha sentado en momentos clave en este Mundial, como cuando necesitaban dos goles para empatarle a Senegal. Sin embargo, es imposible no desconfiar de semejante terna de futbolistas, capaces de revolucionar un partido en cuestión de segundos, como ya han demostrado en este campeonato.

A ellos, además, se suman nombres como De Ketelaere, que hizo un doblete a Estados Unidos, Hans Vanaken o Dodi Lukebakio. Se trata de futbolistas de una teórica segunda fila que durante este Mundial no sólo se han ganado la titularidad, sino que han llevado a su selección a rendir mejor que con el resto de estrellas con las que cuentan.

La verticalidad tiene el nombre de Doku

Es uno de los futbolistas de mayor calidad con los que cuenta la selección de Bélgica. Cierto es que llega en horas bajas, puesto que apenas ha tenido incidencia en los goles de su equipo y que viene de ser suplente contra Estados Unidos en octavos. Pero del extremo del Manchester City no te puedes fiar. Lo viene demostrando en los últimos años, tras convertirse en uno de los mejores socios de Erling Haaland en el Etihad.

Le imprime velocidad al juego de Bélgica en el último tercio y, aunque aún no ha marcado ni asistido, busca cómo hacer daño al rival de manera constante. En este Mundial, es uno de los futbolistas belgas que más veces ha tocado el balón en campo rival, con un gran porcentaje de éxito en el pase y en el regate. Será, cuanto menos, un dolor de cabeza para Porro o Llorente, el que sea elegido por De la Fuente para pararle.

Trossard llega en el mejor momento de su carrera

Después de ganar la Premier League con el Arsenal, siendo fundamental en el equipo de Mikel Arteta, Leandro Trossard llega a este Mundial en el mejor momento de su carrera. Eso sí, bajo fuertes rumores que le sitúan lejos del Emirates el próximo curso. Más allá de eso, es un futbolista de lo más polivalente y que se ha convertido en clave también para Rudi García.

Ambidiestro, que puede jugar por ambos costados, en la mediapunta… la versatilidad de Trossard es tan clara que no hay una parcela del campo en la que no rinda. Su capacidad para generar espacios en la defensa rival, para ver el juego más allá y el dinamismo del que dota al mismo son varios de los puntos que deberán tener muy en cuenta los españoles. Ante Senegal y Estados Unidos asistió.

El gigante Courtois como último obstáculo

Qué decir del mejor portero del mundo. Sobran las palabras para definir a este futbolista de época, al que ya se sitúa entre los mejores de la historia en su demarcación. Su gran estatura es uno de sus puntos fuertes, a los que suma unos reflejos privilegiados que le convierten en el mejor arma defensiva de Bélgica.

No será sencillo para España derribar el muro de un Courtois que pondrá a prueba la efectividad de los de Luis de la Fuente. Algo que ya ha estado en cuestión durante este Mundial, tras los partidos ante Cabo Verde y Uruguay y que, ahora, tendrá como último escollo de cara a portería a un gigante que ya sabe lo que es ser determinante para las victorias de su equipo.