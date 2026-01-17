A tu gato no le caen bien los perros y un veterinario lo ha confirmado: «No es un mito»

¿Cuántas veces has escuchado la expresión «llevarse como el perro y el gato»? Se trata de un dicho muy popular que solemos utilizar cuando dos personas no se llevan bien. Y lo cierto es que lleva parte de razón, tal y como asegura Marcos (@marcosconecta) en un vídeo publicado en TikTok. Pero, ¿cuál es la razón por la que a tu gato no le caen bien los perros? Ambos son animales que, por su propia naturaleza, tienen comportamientos muy diferentes, algunos de los cuales son incompatibles entre sí.

Los gatos son animales que adoran la rutina y la tranquilidad. Pasan buena parte del día durmiendo y, cuando están despiertos, les gusta moverse a su ritmo y explorar el entorno con calma. Mientras, los perros son más activos y demandan atención de forma constante, algo que para los gatos puede resultar estresante, e incluso interpretar como una amenaza.

¿Por qué a tu gato no le caen bien los perros?

En la mayoría de casos, los perros no van a llevarse bien con tu gato, pero existen una serie de trucos para mejorar su relación y tener una convivencia pacífica. Uno de los aspectos más relevantes según los veterinarios es que cada animal tenga su propio espacio para estar tranquilos y sentirse seguros. Los gatos adoran las zonas elevadas desde donde pueden controlar todo lo que ocurre a su alrededor, así como las cajas de cartón a las que puedan acceder cuando quieren aislarse del mundo.

Por supuesto, la introducción gradual es clave. No es recomendable presentar a un gato y a un perro del golpe, sino que lo ideal es que ambos animales se acostumbren a la presencia y al olor del otro antes de que se «conozcan». Para ello, basta con intercambiar mantas o juguetes.

Finalmente, el entrenamiento positivo es muy importante. Se trata de premiar a las mascotas cuando hacen algo bien en lugar de castigarles cuando hacen algo mal. La paciencia y la constancia son fundamentales para que finalmente el gato se lleve bien con los perros.

¡Cuidado con esto!

«Los gatos son animales tremendamente sensibles y, aunque es verdad que son muy independientes, en el centro de su cuerpo tienen un corazoncito lleno de amor. Son una bola peluda de sentimientos, y aunque vayan de duros por la vida, hay determinadas cosas que les dan extremadamente miedo, incluso hasta causarles fobia», explica Marcos en su canal de YouTube.

La primera cosa que no le gusta a la mayoría de gatos es el agua. Esto no es un mito, sino que tiene raíces evolutivas. Los gatos provienen de Oriente Medio, una región muy seca, por lo que no estaban acostumbrados al agua en su hábitat natural. Por eso, aunque pueda despertar su curiosidad, el agua no les resulta agradable y más del 90 % de los gatos evita mojarse.

La segunda cosa que detestan son los olores fuertes, como perfumes, colonias, ambientadores o incluso arenas perfumadas. Su sistema olfativo está muy desarrollado y estos aromas les sobreestimulan, causando incomodidad y estrés. Por eso, es recomendable evitar estos productos y optar por aromas neutros para su bienestar.

Otra cosa que genera miedo es ser retenido o abrazado a la fuerza. El gato, siendo un depredador pequeño, puede percibir el abrazo como una amenaza, y esto puede dañar la relación con su dueño. Es fundamental respetar su espacio y acariciarlo solo cuando él lo quiera.

Los gatos también odian a los desconocidos, ya que son animales territoriales y solitarios. La presencia de alguien nuevo puede interpretarse como un competidor que amenaza sus recursos. Aunque su curiosidad les lleve a acercarse, nunca les resulta cómodo.

Los ruidos fuertes son otro factor de estrés. Los gatos tienen un oído mucho más sensible que el nuestro, por lo que petardos, música alta o discusiones constantes generan un entorno hostil que puede llevarlos a buscar refugio en otro lugar.

Asimismo, las sorpresas o cambios bruscos, como fiestas, regalos o globos, les resultan extremadamente estresantes. Su rutina predecible les brinda seguridad, por lo que cualquier alteración puede afectar su bienestar emocional.

Otro elemento que provoca miedo son los pepinos, que los gatos perciben como serpientes y depredadores potenciales, causando un estrés intenso y prolongado.

Por último, los gatos no suelen llevarse bien con perros si no han convivido desde pequeños, debido a su naturaleza tranquila frente a la efusividad canina, y tampoco les gusta que los mires fijamente a los ojos, ya que esto puede interpretarse como un gesto de confrontación.