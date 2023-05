Almeida: «Como atlético, intento ver Neptuno desde mi despacho, pero es complicado»

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid y atlético confeso, reconoce la «faena» que le supone la ubicación de su despacho en el imponente Palacio de Cibeles. En esta entrevista con OKDIARIO, el candidato del PP a la reelección habla además de la polémica con Vinicius. Rotundo en su condena al racismo, ofrece todo el apoyo institucional al Real Madrid para erradicar estos comportamientos del mundo del fútbol.

EDUARDO INDA.- Debe ser una faena trabajar en este despacho y tener esta vista, la estatua de la diosa Cibeles.

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ-ALMEIDA.- Teniendo en cuenta que soy el talismán, según usted me bautizó, del Real Madrid…

PREGUNTA.- ¿Pero qué piensa cuando lo ve? Siendo atlético como es…

RESPUESTA.- Estamos entre las plazas más bonitas de Madrid y es un privilegio estar en este despacho, poder asomarse y ver el Banco de España, el Cuartel General del Ejército, la Casa de América y la fuente… Lo que intento de vez en cuando es girar el cuello para ver Neptuno al fondo. Pero está muy complicado. Desde la terraza del señor Carabante sí se ve y de vez en cuando voy (risas).

P.- ¿Cómo va a quedar el Atleti en Liga?

R.- Aunque la gente no me crea, cada triunfo del Real Madrid es un triunfo de esta ciudad. Pero este año le hemos regalado la Liga al Barça. Otros años estaba Enríquez Negreira por medio… pero este año no y los dos equipos de Madrid le hemos regalado la Liga al Barça, se la hemos puesto muy barata. Parece que no queremos competir. Hemos cumplido el objetivo, pero yo creo que el Real Madrid va a quedar segundo.

P.- ¿Piensan en algún homenaje a Vinicius en el Ayuntamiento de Madrid?

R.- Nosotros estamos dispuestos a hablar con el Real Madrid para cualquier acto que consideren que pueda ayudar a erradicar el racismo y, por tanto, apoyar a Vinicius.

P.- ¿Se han planteado darle algún tipo de distinción municipal?

R.- Tengo que reconocer que aún estoy muy enfrascado en la campaña electoral y no me lo había planteado. Pero, insisto, le ofrecemos al Real Madrid cualquier apoyo institucional que consideren que puede ayudar a la erradicación del racismo racismo y, específicamente, a Vinicius. Ahí estaremos.