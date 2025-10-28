Éste es el obrador de Madrid donde han visto a Rosalía comprando el pan

Rosalía tiene a media España, y mundo, revolucionados, ayer mismo lanzaba el primer adelanto de su nuevo álbum Lux que se pone a la venta el 7 de noviembre y mientras muchos llevan escuchando Berghain desde ayer por la tarde, otros parece que no quieren perderse uno de los lugares en los que estuvo recientemente: éste es el obrador de Madrid que ha visitado Rosalía.

Todo sucedió el pasado lunes 20 de octubre, cuando aprovechando que estaba en Madrid para dar a conocer la portada de Lux, Rosalía se acercó horas antes al Obrador San Francisco, en pleno corazón de La Latina, donde entró a comprar pan y dejó a los trabajadores literalmente sin habla.Una de las empleadas del obrador, emocionad, no tardó en subir una foto con la cantante a Instagram. Y claro, Internet hizo el resto. En pocas horas, las redes viralizaron la imagen de la artista en el obrador de La Latina y como no, muchos ya han optado por acudir también a comprar el pan o preguntar por la especialidad que se llevó Rosalía.

El Obrador San Francisco que ha visitado Rosalía

El Obrador San Francisco, situado en la Carrera de San Francisco, 14, no es una panadería cualquiera. Quienes conocen el barrio saben que este local se ha ganado a pulso su fama. Trabajan con harinas bio molidas a la piedra, sin aditivos ni artificios, y cada hogaza que sale del horno tiene ese sabor que recuerda a los panes de antes. No sorprende, por tanto, que en 2019 recibieran la Miga de Oro, un reconocimiento que los coronó como uno de los mejores obradores artesanos de la Comunidad de Madrid.

Entre sus productos estrella están el pan de trigo y maíz, el pan de nueces, la hogaza del santo o el pan de aceitunas, todos elaborados con fermentaciones largas y ese toque de horno de piedra que marca la diferencia. También preparan dulces artesanos, con bollería y bizcochos que se agotan a diario. Hasta ahora, era habitual que los vecinos reservaran su pan con antelación para no quedarse sin él, pero tras la visita de Rosalía, esa recomendación se ha convertido en casi una obligación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Obrador San Francisco (@obradorsanfrancisco)

Rosalía y su paseo por La Latina

Lo más curioso del episodio fue la naturalidad con la que todo ocurrió. Por lo que se puede ver en el selfie que ha subida la cuenta del obrador a Instagram, Rosalía iba vestida de forma discreta y sin apenas llamar la atención. Tal vez por ello, pudo pasear tranquilamente por las calles de La Latina, un barrio que combina el aire bohemio con lo más castizo. Es una zona de tabernas, mercados y pequeñas tiendas donde aún se respira ese Madrid auténtico que tanto atrae a locales y turistas.

Pero su visita no sólo dejó un recuerdo imborrable para quienes estaban allí, sino que también ha puesto el nombre del Obrador San Francisco en boca de medio Madrid. Desde ese día, las colas se han hecho más largas, las reservas se dispararon y los curiosos acuden a hacerse una foto frente al local.

Presentación de ‘Lux’ en Callao

Horas después de esa tranquila visita al obrador, Rosalía cambió el pan por el caos de Callao. La cantante retransmitió en directo su trayecto por TikTok, conduciendo ella misma un coche blanco hasta la plaza madrileña, donde cientos de fans esperaban una posible actuación sorpresa. Sin embargo, lo que ocurrió fue incluso más inesperado: al ser reconocida en plena Gran Vía, Rosalía tuvo que bajarse del coche y correr entre la multitud para refugiarse en un hotel cercano.

En ese mismo momento, se reveló la gran noticia: Lux, su nuevo disco, saldrá el 7 de noviembre. La portada muestra a la artista vestida de blanco, con una cofia a juego, irradiando una serenidad que contrasta con la intensidad de sus últimos trabajos. Tres años después de Motomami, Rosalía regresa con una estética más depurada y un título que ya deja entrever una nueva etapa: luz, renovación y madurez artística.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

El fenómeno Rosalía

Rosalía se ha convertido en mucho más que una cantante: es un icono cultural capaz de mover masas con un gesto y de marcar tendencias con cada aparición. DesdeEl mal querer hasta Motomami, su estilo ha evolucionado sin perder autenticidad, mezclando raíces flamencas con una estética global. Ahora, con Lux, muestra una faceta más luminosa y minimalista que vuelve a sorprender. Su visita al Obrador San Francisco no es sólo una anécdota: refleja cómo una estrella mundial puede seguir conectando con lo cotidiano, transformando un simple paseo por La Latina en un fenómeno mediático y de paso, en toda una nueva peregrinación para los fans que a partir de ahora, cuando estén en Madrid, ya saben a qué obrador ir.