Colas en esta panadería de Madrid: su exquisita tarta de queso arrasa como favorita de 2025

En Madrid, la gastronomía nunca deja de sorprender y no sólo en grandes locales o restaurantes majestuosos y que han marcado la historia de la capital. De vez en cuando, aparece un pequeño local que se convierte en el nuevo templo culinario de la ciudad. Y en concreto, este 2025, todos los caminos parecen llevar a una panadería de Madrid ubicada en el corazón de Chamberí que ha logrado lo que pocos consiguen en tan poco tiempo. No importa la hora ni el clima: las colas en la puerta son una constante, y la razón es clara. Su tarta de queso se ha convertido en un auténtico icono para los madrileños y visitantes.

Desde su apertura, este pequeño rincón de esencia argentina ha cautivado con una propuesta basada en lo artesanal, el mimo por la materia prima y una cocina donde cada detalle importa. Aunque su carta está llena de opciones irresistibles, hay un dulce que se ha coronado como la estrella absoluta: una tarta de queso tan cremosa y equilibrada que quien la prueba, repite. Su fama ha crecido como la espuma, y la recomendación boca a boca la ha convertido en la favorita de 2025. No hay un fin de semana sin clientes esperando ansiosos por probarla, y la pregunta es obligatoria: ¿qué tiene de especial para haber conquistado así al público? Este obrador, situado en la calle Cardenal Cisneros, ha encontrado el punto perfecto entre la tradición y la creatividad. Lo que empezó como una propuesta discreta, con un obrador a la vista y una pequeña cafetería anexa, ha evolucionado hasta convertirse en un referente en la capital. No se trata sólo de pan y repostería, sino de una experiencia en la que cada bocado transporta directamente a Buenos Aires. Pero entre sus medialunas hojaldradas, tostas con ingredientes cuidadosamente seleccionados y sus emblemáticos bocadillos, hay un postre que destaca sobre los demás. Y es que su tarta de queso no solo es deliciosa, sino que ha sido reconocida como una de las mejores de Madrid.

Colas en esta panadería de Madrid con la mejor tarta de queso

Ubicada en una de las zonas más vibrantes de Madrid, Cuadra Madrid es la panadería que ha sabido combinar lo mejor de la tradición argentina con un concepto moderno y acogedor. Su obrador acristalado permite ver el proceso de elaboración de cada pieza de pan, bollos y dulces, mientras el aroma a mantequilla y masa madre envuelve el ambiente. En la cafetería, la opción de sentarse a disfrutar de un desayuno o una merienda se convierte en un auténtico placer. Pero, sin duda, hay un plato que se ha ganado la devoción absoluta de los clientes: su tarta de queso.

El secreto del éxito de Cuadra Madrid radica en la combinación de ingredientes de alta calidad y una técnica precisa. Con una base de quesos seleccionados que le otorgan un sabor profundo y ligeramente salado, su textura es tan cremosa que se sitúa entre el flan y la bechamel. No es una tarta densa ni pesada, sino un postre ligero, con una capa dorada en la superficie que aporta un sutil toque caramelizado. Cada cucharada se deshace en la boca y deja un regusto inolvidable.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C U A D R A (@cuadramadrid)

La tarta de queso más deseada

No es casualidad que este dulce se haya convertido en una de las tartas más codiciadas de la capital. Desde primera hora del día, los clientes llegan con la intención de asegurarse una porción, y los fines de semana la demanda se dispara hasta el punto de agotar existencias en pocas horas. El boca a boca ha sido el mejor aliado de este pequeño obrador, y no hay persona que, tras probarla, no la recomiende.

Su popularidad ha sido tal que muchos ya la consideran la mejor tarta de queso de Madrid en 2025. En redes sociales, las fotos de esta delicia se multiplican, y las críticas positivas no dejan de llegar. Quienes han tenido la suerte de degustarla coinciden en que su equilibrio perfecto entre dulzura y sabor a queso, sumado a su textura etérea, la convierten en una auténtica joya de la repostería.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C U A D R A (@cuadramadrid)

Una propuesta gastronómica que va más allá

Aunque la tarta de queso sea la protagonista, este local ofrece una carta que merece ser explorada con calma. Su selección de panes, elaborados con masa madre y fermentaciones largas, garantiza un sabor profundo y una textura inigualable. Entre las opciones saladas destacan sus famosos sándwiches, como el de milanesa con mayonesa de kimchi o el brioche con queso gorgonzola y mantequilla montada.

Para los amantes de los desayunos contundentes, hay opciones como huevos revueltos cremosos sobre pan artesanal o bikinis con pan lactal, todo acompañado de un excelente café de especialidad. Las medialunas y cookies de dulce de leche completan la propuesta, haciendo que cada visita sea una experiencia gastronómica completa.

Un imprescindible en Madrid para los amantes del dulce

Cuadra no es solo una panadería, es un espacio donde el detalle y la pasión por la cocina se perciben en cada elaboración. La atención cercana, el ambiente acogedor y, sobre todo, la calidad de sus productos han hecho que este rincón de Chamberí se convierta en uno de los más visitados de la ciudad.

Si todavía no has probado su tarta de queso, estás tardando. Eso sí, mejor ir con tiempo, porque la cola es parte de la experiencia. Y si la tarta se agota, siempre quedará el consuelo de descubrir otros de sus deliciosos platos. Madrid sigue sumando tesoros gastronómicos, y esta panadería argentina ha llegado para quedarse.

La dirección exacta de Cuadra Madrid es Calle Cisneros 40 y el horario es de martes a domingo de 08:30 a 20:30 horas.