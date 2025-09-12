Dónde tomar los mejores té matcha de Madrid: 5 cafeterías que vas a querer repetir

El té matcha, una bebida originaria de Japón, se ha convertido en un fenómeno global, y en Madrid puedes encontrar varias cafeterías donde disfrutarlo. Se trata de un té verde en polvo que se obtiene a partir de hojas de té cultivadas bajo sombra durante varias semanas antes de la cosecha. Su textura es sedosa y uniforme y su sabor ligeramente amargo y herbáceo. Una de sus principales características es la versatilidad que ofrece; se puede añadir en bebidas tanto calientes como frías, y también se puede utilizar en la elaboración de multitud de postres, como bizcochos o galletas.

«El té matcha se elabora a partir de hojas de té verde (Camellia Sinensis) trituradas finamente para producir un polvo verde brillante. Este proceso conserva todos los antioxidantes, vitaminas y minerales esenciales que el té verde tiene para ofrecer. A diferencia de otros tés, con el matcha consumes la hoja entera, maximizando sus beneficios para la salud», detalla Matcha & Co.

Las mejores cafeterías de Madrid para tomar un té matcha

#nutricionista #recetasaludables #TéMatcha #Antioxidantes #EnergíaNatural #SaludIntestinal #BienestarTotal #CulturaMatcha #Antiinflamatorio #energíasostenida ♬ This Will Be – audios4you @blancabmartin ¿Sabías que el té matcha es el secreto japonés para energía, salud y bienestar? Este té verde en polvo es una bomba de antioxidantes 🍓 Las catequinas, especialmente la EGCG, protegen nuestro cuerpo de daños celulares gracias a su poder antioxidante y antiinflamatorio 🧪 🔥 Lo mejor de todo: el matcha te da energía de manera constante, sin esos picos de nerviosismo que a veces trae el café ☕️ Gracias a la combinación de cafeína y L-teanina, te sentirás despierto y enfocado, ¡pero sin el bajón de después! 🥰 ¿Y el mito de que no puede entrar en contacto con metal? ¡Totalmente falso! Puedes prepararlo con un chasen (el batidor de bambú tradicional) o con un batidor eléctrico sin ningún problema 😉 Además, el matcha tiene efectos positivos sobre tu microbiota intestinal 🦠 ¿Cómo preparas tú el té matcha? 🍵 ¿Te unes al ritual del chasen o eres más de la versión rápida con batidor eléctrico? ⚡️ ¡Cuéntame en los comentarios! 👇🏼 #quecomoenundia

Hanso Café, en Malasaña, tiene una carta muy amplia de bebidas, desde el clásico Matcha Latte hasta innovaciones como el Matcha Crepe Cake o los Waffles de Matcha. Esta cafetería destaca por su decoración inspirada en la estética asiática.

Maison Matcha, abierto por la influencer Violeta Mangriñán, se ha convertido en el primer local en Madrid donde el matcha es el ingrediente protagonista de la carta. Entre sus especialidades se encuentran el Maison Tonic, una mezcla de matcha y tónica, y el Maison Horchata, que sustituye la leche habitual por horchata, aportando un sabor fresco y original.

Más allá del té matcha, Panda Patisserie lo sirve también en cremas, cookies y rellenos de dulces. El ambiente de esta cafetería está inspirado en las casas de té japonesas. «Disfruta nuestro Uji Matcha de grado ceremonial que importamos desde Uji (Japón). Está cuidadosamente escogido y solo se elabora con tencha de primera cosecha. Se caracteriza por un verde intenso y un marcado dulzor que hace de esta saludable bebida un placer aún más disfrutable».

Situado en Malasaña, Pan y Pepinillos Café destaca por su café de especialidad. Sin embargo, la incorporación del matcha en todas sus modalidades ha posicionado a esta cafetería como un referente en la capital. «Cafetería de especialidad en Madrid. Desayuno, brunch, bakery, matcha, chai y muchas cosas más».

Finalmente, en Umiko Bake el matcha se incorpora tanto en bebidas como en dulces innovadores. Además, se distingue por introducir técnicas japonesas en la repostería nacional, con productos galardonados como su roscón de reyes. «La final del VI Campeonato Mejor Roscón Artesano de Madrid, que tuvo lugar el pasado 18 de diciembre en la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor, ha elegido el roscón con un toque japonés de Umiko Bake como el ganador de esta edición», señala el Club de Gourmets.

Estas cinco cafeterías de Madrid tienen la mejor oferta de matcha en la capital, donde la calidad del té se combina con ambientes acogedores y propuestas gastronómicas únicas.

«La ceremonia del té japonesa es una actividad cultural japonesa que se centra en la preparación, el servicio y la degustación del té verde Matcha. Actualmente, el matcha se ha incorporado cada vez más en la vida cotidiana de los japoneses, introduciéndose en recetas como mochis, fideos, helados y una variedad de recetas dulces. Esto se debe a sus propiedades altamente saludables y al sabor especial que tiene. El té Matcha se define por diferentes grados, el tipo de producción y el lugar de donde proviene. El grado normalmente referido como Ceremonial se refiere a ese tipo de té matcha que es lo suficientemente bueno para ser consumido durante la ceremonia del té, ya que solo se toma con agua, sin añadir ningún otro ingrediente».