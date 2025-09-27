Carnet Joven Madrid 2026: edad, cómo solicitarlo, novedades, descuentos y ventajas

El Carnet Joven de Madrid se ha consolidado como una herramienta fundamental para que los jóvenes puedan acceder a múltiples ventajas, descuentos y servicios tanto en la Comunidad de Madrid como en otras regiones de España y Europa. Entre las novedades más destacadas para 2026 se encuentra la ampliación del rango de edad para solicitarlo, permitiendo que los menores a partir de 12 años puedan acceder a sus ventajas.

«El Carnet Joven de la Comunidad de Madrid tiene en estos momentos 716.660 usuarios de entre 14 y 30 años, que acceden a servicios y descuentos en España y toda Europa, un 6,75 % más que hace un año. La mitad de los potenciales beneficiarios en la región dispone de esta herramienta, con una media de 12.300 altas al mes, 98.660 en lo que va de año».

Hasta qué edad se puede sacar el Carnet Joven en Madrid

El Carnet Joven ofrece múltiples ventajas y descuentos en la Comunidad de Madrid, en otras comunidades autónomas y en más de 37 países europeos. Pueden solicitarlo personas de entre 14 y 30 años residentes en la Comunidad de Madrid. Es personal e intransferible, gratuito y cuenta con versión digital disponible en el móvil. Existen dos modalidades: convencional y financiero, esta última con funciones de débito y crédito. Es válido hasta los 31 años, y permite acceder a descuentos y servicios en cultura, ocio, compras, viajes y actividades deportivas.

En agosto de 2025, el Carnet Joven fue galardonado con el Premio a la Excelencia Europea en la categoría de sostenibilidad, un reconocimiento otorgado por los Excellence Award. «El galardón ha sido para los

«Talleres Formativos Gratuitos x Carnet Joven» por su apoyo a las iniciativas juveniles en áreas como la hostelería, pintura o programación de videojuegos. Con la concesión de este galardón se han premiado los esfuerzos del programa madrileño para promover la movilidad juvenil y la integración en toda Europa con una sólida red de descuentos y servicios exclusivos, así como el profundo compromiso con los valores de la Conferencia General de la Asociación Europea del Carnet Joven (EYCA) y la garantía de que todos los titulares europeos se beneficien de su tarjeta mientras estén en la región».

Cómo solicitar el Carnet Joven en Madrid

La forma más rápida es a través de la Cuenta Digital, siempre que dispongas de un sistema de firma electrónica reconocido por la Comunidad de Madrid, como iDentifica. Una vez dentro, podrás tramitar tu Carnet Joven Digital y lo tendrás al momento en tu correo electrónico.

Si prefieres hacerlo de manera presencial, sólo necesitas llevar tu DNI o documento equivalente. Puedes acudir a:

La Oficina Joven Comunidad de Madrid en Moncloa (C/ Fernando el Católico, 88) de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, sin cita previa y con entrega inmediata.

La Oficina Joven en Salamanca (C/ General Díaz Porlier, 35) con el mismo horario y condiciones.

Cualquier oficina de CaixaBank en la Comunidad de Madrid, donde podrás presentar la solicitud junto a tu DNI, pasaporte o tarjeta de residencia. Recibirás el carnet digital por correo electrónico en unos días.

Si no puedes acudir personalmente, tus padres o tutores pueden solicitarlo en tu nombre si eres menor, presentando tu documentación. Para mayores de edad, puede gestionarlo otra persona siempre que lleve una autorización firmada y copia del DNI. En ambos casos es necesario entregar la solicitud cumplimentada.

Novedades en el Carnet Joven 2026

Hasta finales de año, el Carnet Joven está disponible únicamente para jóvenes a partir de 14 años, pero a partir de 2026 se reducirá la edad mínima, permitiendo que menores desde 12 años puedan solicitarlo.

Descuentos y ventajas del Carnet Joven de Madrid

«Este servicio permite a los jóvenes madrileños disfrutar de descuentos en cerca de 2.000 establecimientos en áreas como formación, transportes, ferias, restauración, moda y complementos, museos, festivales, musicales o parques de atracciones. En total, más de 1.000 empresas y entidades colaboran actualmente en este programa que cumple 36 años».

Las ventajas están organizadas en diferentes categorías que permiten encontrar fácilmente aquello que más te interesa. Si eres amante de las compras, descubrirás más de 260 ofertas disponibles en marcas reconocidas como Samsung, Llaollao o Norauto. Para los que disfrutan aprendiendo, la sección «Aprende a…» reúne más de 240 propuestas formativas y talleres, desde museos interactivos como Museo IKONO hasta experiencias inmersivas como CLEOPATRA, la exposición inmersiva. También hay espacio para quienes buscan cuidarse en salud y belleza (217 ventajas) o disfrutar de cultura y ocio (179), con opciones como el Parque de Atracciones de Madrid, Parque Warner o los musicales de Los Miserables y Cenicienta.

Las opciones no se limitan a la capital. Madrid concentra más de 400 propuesta: municipios como Alcalá de Henares, Alcobendas, Getafe, San Sebastián de los Reyes, Parla, Tres Cantos, Móstoles, Alcorcón o Torrejón de Ardoz también ofrecen numerosas ventajas para jóvenes.

El Carnet Joven de Madrid se presenta como una herramienta imprescindible para los jóvenes que buscan aprovechar descuentos, promociones y oportunidades en diversos ámbitos, desde cultura y ocio hasta transporte y formación.