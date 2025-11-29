Acaba de llegar y va a desbancar a IKEA: la nueva tienda de decoración que ya está en Madrid

En un movimiento estratégico para fortalecer su presencia en el mercado, Mango ha inaugurado su primera tienda de decoración en Madrid: Mango Home. La tienda se encuentra en el centro comercial Moraleja Green, en Alcobendas, y marca un hito para la marca, que ha expandido su línea de hogar desde su lanzamiento en 2021. Con una superficie de 255 metros cuadrados, ésta nueva apertura refuerza la presencia física de Mango en la Comunidad de Madrid y constituye un paso clave en su expansión global.

La tienda de Mango Home en Madrid es la cuarta tienda de decoración a nivel mundial de esta línea y la primera en la capital. El concepto del establecimiento está diseñado para sumergir a los clientes en un verdadero hogar, con diferentes estancias tales como el salón, el dormitorio, el baño, la cocina, la terraza y la habitación infantil. Esta organización de espacios permite a los clientes ver cómo quedarían los productos en sus propias viviendas, ofreciendo una experiencia inmersiva y funcional que va más allá de la simple compra. Nuria Font, directora de Mango Home, ha destacado la importancia de esta apertura, afirmando que «Madrid representa un paso clave en nuestro plan de expansión».

La nueva tienda de decoración en Madrid

Desde su lanzamiento en 2021, Mango Home ha experimentado un crecimiento notable. Su oferta inicial de unos 1.600 productos ha crecido hasta superar los 6.000 productos en 2025, cubriendo todas las estancias del hogar. La línea de productos de Mango Home no se limita a los artículos decorativos, sino que también abarca textiles, menaje, iluminación, vajillas, fragancias y artículos para bebés y niños. La marca ha sabido captar el espíritu mediterráneo, combinando sencillez y calidez, y fusionando elementos artesanales con diseños contemporáneos.

La tienda en Moraleja Green se caracteriza por una oferta variada y sofisticada. Entre los productos más destacados se encuentran fundas nórdicas de invierno, cojines de lino, mantas de punto, vajillas, así como lámparas escultóricas, jarrones de diseño y decoración navideña. La marca también se ha esforzado por incluir productos que sigan las tendencias actuales de diseño, con líneas limpias y materiales naturales, lo que permite que los artículos se adapten fácilmente a cualquier estilo de decoración.

Con la apertura de su tienda en Alcobendas, Mango Home da un paso más en su plan de crecimiento y consolidación en el sector del hogar. La marca tiene previsto seguir ampliando su presencia física en el mercado, con nuevas aperturas y la creación de tiendas monográficas.

Productos y categorías

Mango Home es conocida por su selección de textiles, que incluyen fundas nórdicas, cojines, mantas y ropa de cama. La funda nórdica infantil en hilo tintado cuadros vichy (para camas de 135/140 cm) es un ejemplo de su diseño delicado y funcional. Fabricada en algodón percal, un material suave y duradero, esta funda es perfecta para aportar un toque acogedor y elegante al dormitorio infantil.

Uno de los puntos fuertes de la nueva tienda de decoración en Madrid es que todos los artículos transmiten un carácter único, aportando un toque personal a cualquier estancia. En la colección de Navidad, destacan los adornos en forma de esfera papel, que dan un toque sofisticado y natural a los espacios y están disponibles en colores como el blanco, el rojo y el verde.

La propuesta de Mango Home también incluye un amplio abanico de vajillas y menaje, con un diseño elegante y atemporal. Los artículos incluyen vajillas pintadas a mano, que ofrecen una calidad artesanal y un toque único a la mesa. Asimismo, la marca también ofrece lámparas decorativas, cestas, velas y difusores, ideales para completar la decoración de cualquier habitación con productos funcionales y de la mejor calidad.

Por otro lado, la colección de iluminación de Mango Home es una de sus grandes apuestas. Las lámparas de estilo contemporáneo, con diseños sencillos pero sofisticados aportan un toque decorativo a las habitaciones. Mientras, las lámparas escultóricas de diferentes materiales y formas son una excelente opción para quienes buscan darle un aire moderno y acogedor a sus espacios.

Cada uno de los productos de Mango Home refleja el compromiso de la marca con la calidad y el diseño. Muchos de sus artículos están fabricados en Europa y su diseño se inspira en una identidad mediterránea, que combina la sencillez, la calidez y el toque artesanal, con materiales naturales como el lino, la cerámica y el algodón, creando ambientes sofisticados y acogedores.

En definitiva, a medida que Mango continúa ampliando su oferta y abriendo nuevas tiendas, el sector del hogar se perfila como un pilar fundamental en su estrategia de crecimiento, complementando su exitosa trayectoria en el ámbito de la moda