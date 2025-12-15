La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha confirmado los detalles del Sorteo Extraordinario de Navidad de 2025, y la noticia principal es un incremento significativo en la cantidad de premios que se repartirán. Esto significa que, estadísticamente, la probabilidad de que un número sea agraciado con algún tipo de premio será mayor que en sorteos anteriores.

El secreto del aumento: más series en juego

La razón fundamental de este aumento en el número de ganadores no reside en la modificación de la estructura de premios (los montos individuales del Gordo, segundo, tercero, etc., se mantienen), sino en la expansión de la emisión total del sorteo.

Para la edición de 2025, la SELAE ha decidido poner a la venta una cantidad superior de billetes. Esto se traduce en la impresión de más series completas de los 100.000 números que componen el bombo.

Mayor emisión, mayor bote total : al incrementar el número de series, se eleva automáticamente la cantidad global de dinero destinado a premios.

: al incrementar el número de series, se eleva automáticamente la cantidad global de dinero destinado a premios. Distribución de premios: el valor del Gordo por décimo sigue siendo el mismo (400.000 euros). Pero, al haber más series, se reparte una mayor cuantía de premios menores y de las categorías más bajas (como las pedreas o las terminaciones).

Concretamente, este aumento en la emisión ha resultado en una subida de la dotación total para premios, alcanzando un volumen récord en la historia del sorteo.

Cifras históricas para el sorteo

En comparación con el sorteo de 2024, la Lotería de Navidad de 2025 ha incrementado notablemente las cifras de emisión:

Concepto Sorteo 2024 Sorteo 2025 Series emitidas 193 198 Décimos a la venta 193 millones 198 millones Total en premios 2702 millones de euros 2772 millones de euros

Este incremento de 70 millones de euros en la dotación de premios se debe exclusivamente a la comercialización de estas nuevas series, de las cuales el 70% se destina al pago de los agraciados.

En resumen, aunque las probabilidades de llevarse el Gordo sigan siendo de 1 entre 100.000 para cada número, la mayor tirada de billetes implica que un mayor número de décimos resultarán premiados en las diversas categorías del sorteo, aumentando así las posibilidades generales de que los participantes obtengan alguna recompensa.