Comunicado importante de SELAE por el Gordo de la Lotería de Navidad: «Se trata de…»

En los últimos años, ha surgido una estafa que utiliza la Lotería de Navidad como gancho para engañar a las personas. A través de diversos medios como correos electrónicos, cartas o mensajes de texto, los delincuentes informan a las víctimas de que han ganado un premio en nombre de «Loterías y Apuestas del Estado». Sin embargo, estas notificaciones son completamente falsas. Los estafadores utilizan nombres y títulos conocidos, como «El Gordo de Navidad» o «EuroMillions Lotería Internacional», con el fin de que los destinatarios crean que están recibiendo un mensaje legítimo.

A pesar de que los correos pueden parecer oficiales, cualquier información que contengan debe ser considerada como fraudulenta. Las autoridades advierten que no existe ningún tipo de promoción de este estilo, ya que los premios de Loterías y Apuestas del Estado sólo se pueden obtener a través de los canales oficiales, ya sea en puntos de venta autorizados o en su red de administraciones. No hay forma de ganar sin haber jugado previamente. Los expertos recomiendan no pagar bajo ninguna circunstancia ni compartir datos personales o bancarios si recibes un mensaje de este tipo. Para comprobar la veracidad de cualquier comunicación, es fundamental verificar el origen de los correos electrónicos, los números de teléfono o las direcciones web proporcionadas, que generalmente son falsas.

Estafas al comprar Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad es uno de los momentos más esperados del año para millones de personas que sueñan con ver sus décimos entre los premiados el 22 de diciembre. Sin embargo, a medida que se acerca el sorteo, es crucial tener cuidado al comprar los décimos, ya que durante este periodo, las estafas se multiplican.

Lo más recomendable es adquirir los décimos de la Lotería de Navidad a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, donde no sólo se pueden comprar, sino también verificar la disponibilidad de números específicos en las administraciones autorizadas. Además, el sitio ofrece garantías de seguridad, lo que minimiza el riesgo de ser víctima de un fraude.

Es muy habitual compartir la ilusión de la Lotería con amigos, familiares o compañeros de trabajo, dividiendo el coste del décimo entre varios. Sin embargo, es importante recordar que la responsabilidad de gestionar el dinero y distribuir las ganancias recae sobre la persona que compra el décimo. Para evitar disputas o problemas, es aconsejable dejar por escrito quién ha colaborado en la compra y qué cantidad ha aportado cada participante.

En cuanto a las compras online, es esencial asegurarse de que la plataforma sea legítima. Para ello, es importante comprobar que el sitio web tiene ciertos elementos de seguridad, como el candado en la barra de direcciones y el protocolo HTTPS. Además, hay que guardar los correos electrónicos, recibos y capturas de pantalla como prueba de la compra. También se deben evitar las ofertas que lleguen por correo electrónico, SMS o redes sociales, especialmente si informan de premios desconocidos.

Cuidado con este mensaje

Los estafadores siguen buscando nuevas formas de engañar a los participantes en sorteos populares, como la Lotería de Navidad. Estos timos suelen llegar por correo electrónico, SMS o aplicaciones de mensajería, y a menudo informan a las víctimas de premios falsos. Loterías y Apuestas del Estado ha alertado sobre estos fraudes, en los que se usan nombres engañosos como «El Gordo Lotería Primitiva» o «EuroMillions Lotería Internacional». Aunque estos mensajes puedan parecer oficiales, no tienen nada que ver con la entidad.

«Los nombres de instituciones, empresas, oficinas que aparecen en los mensajes, aunque suelen pertenecer a departamentos ministeriales, entidades, agencias y oficinas que existen en realidad, no tienen ninguna relación», señala Loterías y Apuestas del Estado. Y añade: «Todos los juegos de Loterías y Apuestas del Estado se gestionan a través de establecimientos oficiales. La única forma de participar en nuestros juegos es a través de la red de ventas de Loterías y Apuestas del Estado o personándose en sus establecimientos».

Premios del sorteo en 2024

El 22 de diciembre, la Lotería de Navidad es una tradición esperada por millones de españoles, quienes sueñan con ganar «El Gordo». Este año, Loterías y Apuestas del Estado ha incrementado el número de series de 185 a 193, lo que eleva la cantidad de décimos en circulación y, por tanto, las probabilidades de éxito. El total de premios asciende a 2.702 millones de euros.

El primer premio, «El Gordo», ofrece 4 millones de euros por serie (400.000 euros por décimo). Además, hay otros grandes premios como el segundo (1.250.000 euros por serie) y el tercero (500.000 euros por serie). Los cuartos premios otorgan 200.000 euros por serie, y los quintos, 60.000 euros cada uno. La pedrea incluye 1.794 premios de 1.000 euros por billete.

También existen premios adicionales por aproximación y por las centenas y las dos últimas cifras de los tres premios principales. En caso de no ganar, los jugadores pueden recuperar lo invertido con el reintegro. Si el premio supera los 40.000 euros, los primeros 40.000 están exentos, pero el 20% de la cantidad que exceda esa cifra se destina al pago de impuestos.