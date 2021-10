El mirin es popular como licor japonés, por su sabor extremadamente dulce. No es muy bueno para la salud, pero se puede agregar para dar un sabor delicioso a los platos si aprendes a dosificarlo correctamente. ¿Lo has probado alguna vez?. Conozcamos mejor qué es el mirin y para qué sirve este vino de arroz japonés así como cuáles son las contraindicaciones y dónde comprar.

¿Conoces el Mirin?: qué es y para qué sirve el vino de arroz japonés

El mirin es un vino de arroz que agrega un sabor distintivo a la cocina japonesa. Contrasta con la salsa de soja, que tiene un sabor salado, porque contiene mucha azúcar, y tiene una textura almibarada que la convierte en el ingrediente clave en los glaseados japoneses, como la salsa teriyaki.

Al igual que el sake, el mirin contiene alrededor de un 14% de alcohol (en comparación con el 18-20% en el sake). El verdadero mirin, llamado «hon-mirin», se elabora combinando arroz glutinoso cocido al vapor, arroz cultivado (conocido como koji) y un licor de arroz destilado. Esta mezcla se deja fermentar de dos meses a varios años. Y al igual que muchos aguardientes finos: cuanto más envejece, más oscuro es el color y más intenso es su sabor.

Mirin y Sake ¿son lo mismo?

Mirin y sake son dos cosas diferentes. Mirin, como ya hemos mencionado, tiende a ser un poco menos alcohólico que el sake promedio. Esto se presta a una mayor versatilidad y facilidad de uso en la cocina. Sin embargo, también tiene una mayor concentración de azúcar, gracias a la formación de carbohidratos complejos únicos durante el proceso de fermentación.

Tanto el mirin como el sake juegan un papel importante en las recetas japonesas, aunque la forma en que se incorporan es diferente. Con su mayor contenido de alcohol, el sake a menudo se agrega un poco antes en el proceso de cocción, lo que le da al alcohol algo de tiempo para evaporarse.

Propiedades y beneficios

El mirin no es un producto con grandes propiedades y beneficios. Además de contener alcohol (aunque en niveles bajos), tiene altas cantidades de azúcar, especialmente los que se venden procesados. No contiene nutrientes importantes, por lo que no aporta nada nutricionalmente. Una ventaja menor es el hecho de que puede dar sabor a los alimentos sin aumentar significativamente la carga de calorías.

Contraindicaciones

Si bien no tiene grandes cualidades, debes tener cuidado con las contraindicaciones . Cuando se consume en cantidades excesivas, puede alterar los niveles de azúcar en sangre y ponerlo en riesgo de resistencia a la insulina y leptina . También contiene sal, que puede promover la presión arterial alta y otros problemas de salud si se excede.

Donde comprar

Las botellas de Mirin pueden ser difíciles de encontrar en las tiendas occidentales, pero puede encontrarlas fácilmente online. En algunos supermercados, con productos de cocina extranjera, puede encontrar etiquetas equivalentes con las palabras mirin-fu o aji-mirin. Estos son aderezos estilo mirin. Si bien no son exactamente iguales, se elaboran mezclando agua, jarabe de maíz y arroz . Contienen menos del 1% de alcohol y el sabor recuerda al original. Obviamente, son más baratos.

Cómo usar en la cocina

Es un vino y, como resultado, es posible que estés dispuesto a usarlo como lo haría en la cocina nacional. De hecho, se utiliza para añadir un poco de dulzura a los platos. Cualquier salsa teriyaki casera se beneficiará del mirin y, a veces, se puede usar para hacer que el pescado y los mariscos huelan un poco menos. El mirin también puede desempeñar un papel en las ensaladas japonesas como condimento. Es excelente en adobos, salsas salteadas y su contenido de azúcar es útil para hacer glaseados para carnes y pescados asados.