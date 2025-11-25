El «anecdótico» Koldo escoltó a Sánchez en el mitin tras un fin de semana de fiesta en el pueblo de Cerdán

Pedro Sánchez dijo en la Comisión de Investigación del Senado que tuvo con Koldo García una relación «anecdótica», pese a que fue su escolta durante las primarias del PSOE de 2017. Una de estas labores de escolta se pudo ver claramente durante un mitin celebrado en Aldeanueva de Ebro (La Rioja) en el que Koldo acompañó al presidente del Gobierno tras un fin de semana de fiesta en el pueblo de Cerdán. Mientras Sánchez saludaba a los asistentes, Koldo le seguía para que pudiese salir del recinto.

Las cámaras presentes en el evento captaron estas imágenes y el propio Sánchez compartió el vídeo que acredita que Koldo García era su sombra en su canal de YouTube. En el vídeo, de 51 minutos de duración, se puede ver cómo Koldo sigue a Sánchez escoltándole por todo el recinto durante los últimos 10 minutos de grabación.

El que después fuera asesor de Ábalos acompañó al presidente hasta la salida y el acto transcurrió sin incidentes gracias a su vigilancia. «A Koldo se le reservaba un papel de servidor», explican fuentes presentes en el encuentro.

Sánchez a por el control del PSOE

Pedro Sánchez intentaba hacerse entonces con el control del partido batiéndose en las primarias contra Susana Díaz y Patxi López. El ahora presidente quería actos multitudinarios y convocó, a 17 kilómetros de Milagro, a unos 600 afiliados.

En aquel momento, la mayoría de los militantes riojanos apoyaban a Patxi López o Susana Díaz, pero muchos acudieron a la localidad de La Rioja Baja con curiosidad a conocer la propuesta de Sánchez. Entre los asistentes al acto también estuvieron autoridades del PSOE locales como Concha Andreu, Beatriz Arraiz, Elisa Garrido y Sara Orradre.

Antes de entrar al auditorio, Pedro Sánchez dio un paseo por la localidad riojana acompañado por el alcalde Ángel Fernández y sus principales apoyos que, en ese momento, eran Ábalos, y Santos Cerdán. Este encuentro marcó el inicio de las conexiones políticas de Koldo García con dirigentes de distintas regiones.

Pidió unidad y lealtad

Sánchez dio conocer en este acto su entonces proyecto Somos Socialistas. Durante su intervención en Aldeanueva de Ebro, Pedro Sánchez proclamó que «un socialista nunca será mi adversario» y defendió la «lealtad y la unidad» para recuperar «un PSOE en pie que ponga contra las cuerdas al PP». Sánchez traicionaría a sus principales apoyos en las primarias, años más tarde.

«Todos queremos la unidad del PSOE, una unidad que nos distancie de la derecha y fortalezca nuestro partido», afirmó ante los militantes y Cerdán y Ábalos, que le aplaudían a su lado en el escenario.

El ahora presidente reclamó allí a un secretario general «al que no se ataque», pese a que sus principales apoyos llevan meses siendo el blanco del PSOE a raíz de sus imputaciones judiciales.

Viaje de los tres matrimonios

El acto en Aldeanueva de Ebro se celebró tras pasar Pedro Sánchez un fin de semana familiar en Milagro, el pueblo de Santos Cerdán. El entonces candidato a presidir la secretaría general del PSOE fue con Begoña Gómez y sus hijas hasta allí para pasar unos días con José Luis Ábalos, Santos Cerdán y sus familias.

Ábalos y Sánchez alquilaron una casa rural frente al río de Milagro y Cerdán, pese a que dormía en su casa, les acompañó en todo momento. Los tres matrimonios disfrutaron juntos de la localidad junto a sus hijas que son amigas.

Tras ello, Ábalos organizó el mencionado encuentro con la militancia en el pueblo de al lado, en Aldeanueva de Ebro, donde estaba Koldo García supervisando la seguridad de Sánchez y siendo su sombra en todo momento.