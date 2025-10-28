Al menos tres muertos y 13 heridos tras el paso del huracán Melissa por Jamaica

Al menos tres personas han muerto y otras 13 han resultado heridas este martes tras el paso del huracán Melissa por Jamaica. El temporal, que ha alcanzado la categoría 5, ha golpeado la isla con vientos sostenidos cercanos a los 280 kilómetros por hora, lluvias torrenciales e intenso oleaje.

Entre las víctimas se encuentra un trabajador sanitario que ha perdido la vida en el distrito de Saint Elizabeth mientras participaba en labores preventivas; otra persona que ha fallecido aplastada por la caída de un árbol; y un hombre ha muerto electrocutado mientras intentaba cortar ramas para despejar una carretera antes de la llegada de los vientos más fuertes.

Por su parte, el Equipo de Respuesta a Desastres (DART) de las Fuerzas Armadas jamaicanas está preparado para dar asistencia tras el huracán, incluyendo labores de socorro, recuperación y reconstrucción. «Estamos tan preparados como podemos», ha destacado el primer ministro jamaicano, Andrew Holness, que también reconoce que todavía «hay margen de mejora».

Las autoridades también advierten que la cifra de víctimas podría «aumentar» a medida que se restablezcan las comunicaciones con las zonas más afectadas y se pueda evaluar la magnitud total de los daños.

Suspensión de toda la actividad

Desde la tarde del lunes, los fuertes vientos y lluvias han azotado gran parte de Jamaica, dejando calles vacías, árboles arrancados de raíz y postes eléctricos derribados. El Gobierno ha decretado la suspensión de todas las actividades laborales y educativas, mientras las fuerzas de seguridad insta a la población a refugiarse en lugares seguros.

Más de 800 refugios están habilitados en todo el territorio jamaicano, y cerca de mil de personas ya han sido evacuadas de zonas costeras y comunidades propensas a inundaciones y deslizamientos de tierra.

Minister Desmond McKenzie reported that there are over 800 shelters across Jamaica, but only 76 are currently in use, housing 972 people. Shelter occupancy is low in some parishes, while Clarendon (311), St. Thomas (227), and Kingston & St. Andrew (179) have the most. Numbers are… pic.twitter.com/mo0K9jIFXm — Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) October 28, 2025

Tras cruzar Jamaica, Melissa continúa desplazándose hacia el noroeste del Caribe, con trayectorias que podrían afectar en las próximas horas a las Islas Caimán y Cuba occidental. Las autoridades de ambos territorios han activado alertas máximas ante la posibilidad de lluvias intensas, inundaciones costeras y deslizamientos de tierra.