Jorge Bergoglio: «Nos comunicábamos por mail porque siempre estaba muy ocupado»

Se llama Jorge Bergoglio, no es el Papa Francisco, pero sí su primo carnal con el que se comunicaba por correo electrónico durante sus 12 años de Pontificado en los que asegura que “estaba muy ocupado”. Su primo es su familia en Argentina, aquella que dejó para servir a la Iglesia como Sumo Pontífice.

Jorge Bergoglio (1939) concede una entrevista a OKDIARIO a las 48 horas de saber que su primo, el Papa Francisco, ha fallecido en Roma. Nos atiende desde Argentina, lugar desde donde ejerció la abogacía hasta su jubilación. Ahora, es directivo de una empresa italiana en Córdoba (Argentina) y es senador honorario y representante de la prestigiosa Accademia Bonifaciana.

Desde que Francisco comenzará su Pontificado, el Papa no perdió la relación con su familia. A continuación, las preguntas sobre cómo eran sus contactos tras el cónclave:

Pregunta: ¿Habéis visitado alguna vez a Francisco desde que fue nombrado Papa?

Respuesta: Nosotros fuimos con mis tres hijos, en 2014, en una visita oficial, donde nos recibieron en la misa privada y ahí en el hall que él tiene para recibir a las personalidades con el cuadro de la Virgen y después a desayunar a Santa Marta. Ahí se acercaban todos los mozos, las monjas, todos querían sacarse fotos con nosotros. En Italia en esa época ya había pasado un año, era un ídolo, como empezó a ser en todo el mundo. Su mensaje yo lo defino siempre como un mensajero de Jesús, porque él hablaba siempre de Jesús más que de Dios, y él bajó el Evangelio a la tierra.

P.- ¿Os llamaba habitualmente por teléfono? ¿Cuándo fue la última vez que hablasteis con él?

R.- No comunicábamos por mail, no por teléfono. Yo hablaba con el secretario de él, el secretario privado primero y después otro señor que fue en los últimos años el secretario privado; y con Guillermo Karcher. Cuando visitaban a Guillermo podíamos tener algún contacto con Francisco, pero él estaba muy ocupado siempre y ya habíamos dado la lata en una primera visita.

P.- No volvió a Argentina tras ser nombrado Pontífice. ¿Por qué creéis que fue?

R.- Hace poco vi un video donde él dice que quería venir a Argentina, pero estaba esperando el momento apropiado. Yo creo que algunas situaciones de tipo político se lo impedían y había gente que, digamos, rechazaba su relación con el anterior Gobierno y eso acentuaba un poco la grieta que hay todavía en nuestro país. Entonces él estaba esperando la pacificación que ya está llegando, pero de a poco, gota a gota, y poner el broche de oro con su visita. Obviamente, llamaba a la unión de todos los argentinos, como llamó a la unión de las religiones y todos sus mensajes. Era su legado.

«La familia lo apoyó siempre»

En El Vaticano consideraban a los Bergoglio de la línea de la familia papal. «Así nos dijeron en la Secretaría de Estado la primera vez que fuimos en 2014 y me recorría con el jefe de Protocolo de la Secretaría de Estado San Pedro y aparece el secretario de Estado, un cura flaco, alto y me presenta me presentó como el primo del Papa, con una reverencia, como si yo fuera una personalidad», explica.

Después, se encontraron con el monseñor Guillermo Karcher, el religioso argentino que no se separó del Papa en sus 12 años de Pontificado. «Era nuestro amigo, le dije, che, yo no soy primo hermano, vos decís que sos primo. Punto. Que acá en Roma quieren que sepan que la familia lo apoya y bueno, la familia lo apoyó siempre, pero él dijo ya veremos, Bergoglio no son mi familia, mi familia es la Iglesia», cuenta el primo del Papa Francisco en una conversación con OKDIARIO.