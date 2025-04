Poca gente lo sabe, pero este es el curioso vínculo que unió al Papa Francisco con Alcalá de Henares de por vida

Mientras que San Juan Pablo II y Benedicto XVI hicieron numerosos viajes a España, es llamativo comprobar que el Papa Francisco no llegó a realizar ninguna visita a nuestro país. Sin embargo, eso no significa que no estuviera presente para el Pontífice.

Todos lo reconocen como el primer Papa Jesuita o el primero hispanoamericano, pero muy pocos se acuerdan de que Francisco llegó a vivir en España.

Concretamente, esto ocurrió cuando sólo contaba con 33 años, en 1970. Por aquel entonces el Papa Francisco todavía era conocido como Jorge Mario Bergoglio y vivió durante unos meses en Alcalá de Henares (Madrid).

De hecho, está considerada una de las etapas más importantes de la vida del Papa Francisco, ya que su estancia en España fue clave en su formación religiosa y como jesuita.

La ciudad española que marcó la vida del Papa Francisco

Cuando el Papa Francisco comenzó a vivir en España todavía tenía 33 años y permaneció aquí durante casi un año. Concretamente, desde abril de 1970 hasta mediados de 1971.

Su visita no fue un capricho, sino que la realizó con el objetivo de cursar la llamada Tercera Aprobación. Esta es una especie de máster jesuita, considerada la fase final en la preparación de la Compañía de Jesús.

Para realizar estos estudios tuvo que alojarse en la Residencia de Jesuitas de Alcalá de Henares. De hechos, sus visitas a Madrid le permitieron disfrutar de otra de sus grandes pasiones: el fútbol. Así pudo descubrir el Santiago Bernabéu.

Cabe destacar que los meses del Papa Francisco en Alcalá de Henares fueron claves en su formación católica. Este periodo esta considerado como fundamental para el estudio de los valores fundaciones de la orden, la vida en comunidad, el discernimiento y la obediencia.

Además, su estancia no la realizó sólo, sino que convivió con otros doce jesuitas originarios de todas partes del planeta. Todos ellos ya habían sido ordenados sacerdotes.

La huella del Papa Francisco en Alcalá de Henares

Cuando el Papa Francisco vivió en Alcalá de Henares, no era más que un sacerdote recién ordenado, pero el paso de Jorge Mario Bergoglio todavía se recuerda.

La residencia de jesuitas donde vivió formaba parte del colegio San Ignacio de Loyola. De hecho, las referencias a este santo eran comunes en los discursos del Papa Francisco.

Por desgracia, una reforma en el colegio provocó que las habitaciones donde vivió el Santo Padre desaparecieran. Aun así, su vida en Alcalá de Henares quedó registrada entre los archivos del lugar.

El Papa Francisco nunca llegó a visitar España

Lo curioso es que el Papa Francisco, a diferencia de sus antecesores, nunca llegó a visitar España como Pontífice. Aun así, sí que pisó la península ibérica para ir a Portugal.

La realidad es que durante su pontificado el Papa Francisco prefirió optar por visitas a pequeños países de Europa o a otras partes del mundo.

Sin embargo, entre los grandes estados del viejo continente sólo España y Alemania se han quedado sin gozar de su presencia.

No obstante, sí que mostró en alguna ocasión su intención de visitar nuestro país. Concretamente a Santiago de Compostela y a Canarias.