Delcy Rodríguez obligó a Edmundo González a firmar la victoria chavista en la Embajada de España

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la dictadura chavista de Venezuela, y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, coaccionaron a Edmundo González, presidente electo de Venezuela, para que firmara un documento en el que reconocía la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones y renunciara a reclamar la presidencia del país. Los hechos ocurrieron en la casa del embajador español, Ramón Santos, dentro de la Embajada de España en Caracas, donde Delcy Rodríguez tiene prohibido acceder al tratarse de suelo español.

El régimen, a través de su agencia oficial de noticias, Venezuela News, publicó las imágenes en las que aparecía González firmando el documento junto a Delcy y Jorge Rodríguez en la residencia del embajador. La publicación de estas imágenes se ha hecho para poner en duda y humillar al ganador de las elecciones.

La firma de ese documento era la condición para que González pudiera poner rumbo a España para solicitar asilo político. El presidente electo de Venezuela fue quien reveló este miércoles que sufrió coacciones y amenazas para firmar el documento. «O firmaba, o me atenía a las consecuencias», ha dicho González en un vídeo en sus redes sociales.

El propio Jorge Rodríguez ha respondido este miércoles a las acusaciones de González. El presidente de la Asamblea venezolana ha cargado contra el ganador de las elecciones por revelar las coacciones. «Yo tengo otras pruebas que señalan lo contrario, no me obligue a mostrarlas, porque estoy dispuesto a hacerlo», ha dicho Rodríguez. Al mismo tiempo, ha mostrado las imágenes en las que aparece González firmando los documentos junto a Delcy y Jorge Rodríguez en la residencia del embajador español. El presidente de la Asamblea Nacional ha asegurado que está en posición de grabaciones de las conversaciones que mantuvo con González y ha amenazado al opositor con revelarlas si no desmentía las acusaciones de coacción.

Edmundo González publicó un vídeo la tarde de este miércoles en el que denunciaba que fue forzado bajo coacción a firmar el documento, pero también aseguró que no renunciaba al «mandato» que le asignaron «millones de venezolanos». «Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podría ser más útil libre, que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano», aseguró el ganador de las elecciones del pasado 28 de julio para explicar los motivos de su salida del país rumbo a España para solicitar asilo.

González criticó las presiones del chavismo para que firmara los documentos, que carecerían de valor y que asegura no reconocer: «Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un vicio grave en el consentimiento». El opositor también compartió con todos los venezolanos que le apoyan que no se rinde y que seguirá luchando por el cambio en Venezuela. «Como presidente electo de millones y millones de venezolanos que votaron por un cambio, la democracia y la paz, no me van a callar. Jamás los voy a traicionar. Esto lo saben todas y cada una de las personas con las que he hablado hasta hoy».

Edmundo González llegó a España el pasado domingo 8 de septiembre a España, después de que el Ministerio de Exteriores negociara su salida para concederle asilo político en territorio español. El presidente venezolano llevaba oculto de las fuerzas del régimen desde la celebración de las elecciones, primero en la Embajada de Países Bajos en Caracas y después en la residencia del embajador de España. La Fiscalía venezolana emitió una orden de detención contra González después de que se negara a comparecer hasta en tres ocasiones para explicar la publicación de las actas electorales que daban la victoria de los comicios a la oposición, desmintiendo los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El Congreso de los Diputados de España votó la semana pasada a favor de una propuesta del PP para que el Gobierno de Pedro Sánchez reconociera a Edmundo González como presidente electo. El resultado de la votación despertó una oleada de indignación en el chavismo en Venezuela, que ha amenazado con romper relaciones diplomáticas con España.