El PP acusa al Gobierno de estar «implicado en el golpe de Estado» de Maduro: «Es cómplice»

El eurodiputado y vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de estar «implicado en el golpe de Estado» en Venezuela, en alusión al régimen chavista de Nicolás Maduro, que realizó un pucherazó en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Así se ha mostrado el dirigente popular tras conocerse que la vicepresidenta de la dictadura de Venezuela, coaccionó a Edmundo González, presidente electo del país latinoamericano, para que firmara un documento en el que reconocía la victoria de Maduro en los comicios y renuncia a la presidencia de la nación.

«Más allá de ver cómo se chantajea a una persona en directo queda claro que España está implicada en convertir a Maduro en dictador por más tiempo. Nuestro gobierno es complice de lo que sucede en Venezuela», ha asegurado el dirigente del PP este jueves en una entrevista al programa Es la Mañana de Federico de esRadio. «Hay delitos comunes pero en el fondo hay una connivencia de España a un golpe de Estado en un país extranjero, es gravísimo lo que está ocurriendo», ha apostillado Esteban González Pons. Sobre el vídeo de la extorsión a Edmundo González, el dirigente del PP ha asegurado sentir «primero de asco y vergüenza, y después de indignación».

El también vicepresidente tercero del Parlamento Europeo recuerda que Edmundo González estuvo acogido en un principio en la Embajada de Países Bajos en Caracas, y no en la española. «Muy probablemente Países Bajos no les permitió chantajearlo en la residencia de su embajador. Luego fue trasladado a la residencia del embajador español para que el chantaje y la coacción fueran posibles», ha esgrimido.

El dirigente del PP recalca que la salida del líder opositor de Venezuela se produjo bajo coacción del régimen de Nicolás Maduro. «Hay una secuencia de hechos que hay que tener presente, lo primero que filtran es el documento y después el vídeo, y es entonces cuando Edmundo González sale y dice que esa firma se ha producido bajo coacción», ha explicado. «Lo que hacen al publicar el vídeo es que se ha producido en un clima gangsteril y ha dejado con el culo al aire al Gobierno de España, que es un colaborador de Maduro en descabezar al presidente electo de Venezuela», ha indicado.

Por todo ello, Esteban González Pons sostiene la «complicidad del Gobierno de España» con el régimen de Maduro en Venezuela y que su propósito es convertir al mandatario chavista «en dictador por más tiempo». «Hay delitos comunes pero en el fondo hay una connivencia de España a un golpe de Estado en un país extranjero, es gravísimo lo que está ocurriendo. Nuestro gobierno es cómplice de lo que ha sucedido en Venezuela», ha enfatizado.

«Zapatero es el urdidor»

El vicesecretario de Institucional del PP apunta a la implicación del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la salida de Venezuela de Edmundo González bajo la coacción del régimen de Nicolás Maduro. González Pons considera que el ex dirigente socialista es quien «está detrás de todo esto», debido a que es el «urdidor» de «un plan en el que ha comprometido al Gobierno de España». «Esta operación orquestada por Zapatero es la más sucia de la historia reciente de la diplomacia española», ha señalado.

«El Gobierno de Sánchez en el caso venezolano sigue las directrices de Zapatero y que el interés de Zapatero no ea un interés general, me temo que es particular y es ese interés el que dirige la política exterior de todos los españoles, como en el tema de Marruecos y me temo que pueda pasar con el tema de Gibraltar», ha añadido.

Esteban González Pons ha revelado que «la residencia del embajador no es formalmente terrotorio español pero es España, además está custodiada por Policía y Guardia Civil». «Es tan inviolable como la embajada», ha puntualizado, al tiempo que ha admitido que «en esa residencia me encontré cenando a Zapatero». «Detrás de todo lo que está ocurriendo esta Zapatero, que sigue callado y que supuestamente tiene negocios en Venezuela y que ha colaborado en una operación que es de las más sucias de la diplomacia española», ha destacado.