El exilio venezolano se querella contra Zapatero en la Audiencia Nacional por delitos de lesa humanidad

Un grupo de exiliados venezolanos residentes en España ha interpuesto una querella en la Audiencia Nacional contra José Luis Rodríguez Zapatero por sus vínculos con Nicolás Maduro. Los querellantes consideran que el ex presidente del Gobierno de España podría haber incurrido en los presuntos delitos de lesa humanidad, tortura y contra la integridad moral. A lo largo de 158 páginas explican cómo José Luis Rodríguez Zapatero ha colaborado con el régimen chavista recopilando informaciones, vídeos y fotografías. Se querellan ante la Audiencia Nacional, ya que es el tribunal competente para juzgar delitos de españoles que pudieran haber sido cometidos en el extranjero.

OKDIARIO ha tenido acceso a esta querella en la que los miembros de la diáspora venezolana han decidido emprender acciones legales en España contra Zapatero por «su estrecha vinculación con los miembros de la cúpula dirigente del régimen dictatorial instaurado en Venezuela a la sombra del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) […] Así como de su participación activa en favorecer su permanencia, al margen de los cauces democráticos, en el poder; y, por ende, en los hechos orientados a la represión de la inmensa mayoría del conjunto de la ciudadanía de Venezuela». Solicitan a la Audiencia Nacional que admitan a trámite el escrito e interesen una veintena de testificales sobre los hechos que piden investigar.

José Luis Rodríguez Zapatero se presentó en Venezuela hace una década como mediador entre el Gobierno bolivariano y la oposición. Sin embargo, los venezolanos que se han querellado contra él consideran que actúa a modo de lobista mostrando la cara amable del chavismo en la esfera internacional. De este modo, los venezolanos han pedido a la Audiencia Nacional que se abra una investigación en la que se determine cuál es su vinculación con el Gobierno de Maduro y si se ha lucrado con el expolio de activos que vive el país hispanoamericano. En concreto, apuntan a la explotación de negocios relacionados con el narcotráfico a nivel internacional. También inciden en su trabajo como mediador para la entrega de los disidentes opositores o la presunta mina de oro que habría recibido por parte de Maduro.

Previamente a relatar la misión de Zapatero en Venezuela, los querellantes hacen un repaso por la profunda crisis social y pobreza que sufre el país y que ha perpetuado el régimen bolivariano. «La hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas, la falta de dinero en efectivo y la inseguridad hacen que la vida cotidiana sea cada vez más difícil para la mayoría de la población. Dados los niveles de hiperinflación, en el año 2015 el 87% de la población venezolana, medido por nivel de ingreso, es pobre, un incremento del 19% respecto al año 2015. En base al método multidimensional que toma en cuenta ingreso, vivienda y su dotación, servicios, trabajo y protección social, la población caracterizada como pobre paso de 41,3% en el año 2015 a 51,1% en el año 2017», aseguran citando datos de organismos oficiales.

Contactos con el régimen

José Luis Rodríguez Zapatero mantiene una estrecha relación con los miembros de la cúpula dirigente del régimen venezolano. El ex presidente de España ha sido fotografiado con ellos como, por ejemplo, con Nicolás Maduro, a quien las autoridades de EEUU le atribuyen la condición de máximo responsable de la organización criminal conocida como Cartel de los Soles.

«En cualquier procedimiento incoado en España, al igual que en cualquier otro país democrático, sobre salud pública, incriminaría, de manera incontestable, a quien apareciera en la instantánea», denuncian los venezolanos en su querella.

Los contactos públicos con Maduro no son los únicos que se han producido. José Luis Rodríguez Zapatero también se reunió con la número 2 del régimen, la vicepresidenta Delcy Rodríguez. El grupo de venezolanos aporta a su querella un vídeo de una intervención de Zapatero con la dirigente venezolana en la que la política se despide de él llamándole «mi príncipe». Es importante recordar que la vicepresidenta venezolana pisó suelo español en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas pese a estar vetada por la Unión Europea.

Observador electoral

La última intervención de Zapatero en Venezuela fue como observador internacional en las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio. El ex presidente de España fue una de las pocas personalidades internacionales a las que el régimen bolivariano autorizó el ingreso en Venezuela con la finalidad de que, de manera incuestionable, validase el carácter fidedigno de los resultados publicados por el Centro Nacional Electoral. A él se unieron los expertos del Centro Carter y el Grupo de Expertos Electorales de la ONU. El chavismo rechazó que otras personalidades como ex presidentes Latinoamericanos o los políticos del Partido Popular accedieran al país el día de los comicios. De hecho, llegaron a bloquear el espacio aéreo para que no entraran y los del PP que consiguieron viajar fueron deportados.

«Resulta de especial relevancia el proceder de José Luis Rodríguez Zapatero tras la publicación de los resultados electorales, ya que mientras los integrantes de la misión enviada por el Centro Carter, una vez que abandonaron Venezuela, cuestionaron los resultados oficializados por el Consejo Nacional Electoral; al igual que los componentes de la ONU, se trató de influir ante la organización del Grupo de Puebla para que no interesara la expresa publicación de las actas de escrutinio», denuncian los querellantes.