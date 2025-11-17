Condenan a muerte a la ex primera ministra de Bangladesh por crímenes contra la humanidad

El Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladesh ha dictado este lunes la pena de muerte contra la ex primera ministra Sheikh Hasina por su responsabilidad en la represión de las protestas de julio y agosto de 2024, que dejaron alrededor de 1.400 muertos y provocaron finalmente su caída tras 15 años en el poder. Hasina ha sido condenada por crímenes contra la humanidad.

El tribunal también ha condenado a Asaduzaman Jan Kamal, que era ministro del Interior durante los hechos, a la pena de muerte, mientras que el ex inspector general de Policía Choudri Abdullah al Mamun, implicado en el proceso judicial, recibió una sentencia de cinco años de prisión. Tanto Hasina como Kamal se encuentran actualmente prófugos, habiendo buscado refugio en India, mientras que el tribunal ordenó la confiscación de parte de sus bienes, que podrían destinarse a compensar a las víctimas.

Los cargos contra Hasina incluyen crímenes por su implicación directa en la violencia que se desató contra manifestantes que protestaban por un sistema de cuotas que reservaba más de la mitad de los puestos públicos a familiares de veteranos de guerra. La ONU confirmó que las protestas y la posterior represión resultaron en múltiples víctimas mortales y desaparecidos.

Además de este fallo, Sheikh Hasina tiene otros procesos pendientes en el mismo tribunal por desapariciones forzadas y por su responsabilidad en la represión de protestas de 2013, en un marco judicial creado en 2009 para investigar crímenes de genocidio y lesa humanidad cometidos en Bangladesh.

En julio de 2025, Hasina había sido previamente condenada a seis meses de cárcel por desacato al tribunal, en un primer paso dentro de los procedimientos judiciales por los hechos de 2024.

El fallo contra Hasina marca un hito en la política bangladeshí, ya que se trata de la primera vez que un ex mandatario recibe una condena de tal magnitud por violaciones de derechos humanos durante su Gobierno. Esta sentencia también ha generado tensiones políticas y diplomáticas, dada la huida de Hasina a India.