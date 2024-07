Atentado contra Trump: encuentran explosivos en el coche de Thomas Matthew Crooks

Thomas Matthew Crooks, el agresor que ha atentado contra el ex presidente de Estados Unidos Donald Trump en Butler (Pensilvania), llevaba artefactos explosivos en su coche, según las autoridades han informado este domingo.

La policía ha recibido múltiples informes de paquetes sospechosos cerca de donde estaba el tirador, según han explicado las autoridades, lo que les ha llevar a la zona expertos artificieros. Los investigadores han registrado la casa de Crooks y han interrogado a sus familiares.

Thomas Matthew Crooks, de 20 años, fue abatido por un francotirador del Servicio Secreto después de intentar asesinar al ex presidente de Estados Unidos en un mitin en Butler (Pensilvania). Vivía en Bethel Park (Pensilvania), un suburbio de Pittsburgh a una hora en coche al sur de Butler, donde tuvo lugar el mitin de Trump. Estudiante modelo, de momento, se desconoce el motivo del atentado contra Donald Trump. En un principio, los investigadores han tenido problemas para identificarlo, debido a que no llevaba ningún tipo de identificación. Utilizaron ADN, fotografías y otros datos para confirmar su identidad.

Trump: «Me atravesó la piel»

«Supe inmediatamente que algo iba mal porque oí un zumbido, disparos y enseguida sentí cómo la bala me atravesaba la piel. Sangraba mucho», escribió en sus redes sociales Trump después del atentado.

El tirador disparó desde una posición elevada fuera del lugar de la manifestación, según las autoridades, y algunos testigos dijeron que estaba en un tejado. Según las fuerzas del orden, han recuperado un fusil tipo AR del lugar de los hechos, que había comprado el padre del agresor.

Investigación de la Cámara de Representantes

La directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, tendrá que comparecer ante un comité de la Cámara de Representantes el 22 de julio. El fiscal general Merrick Garland ha prometido recurrir a todos los recursos del Departamento de Justicia para investigar el tiroteo. En un principio, se tendrá qué investigar por los agentes del Servicio Secreto no aseguraron toda la zona y cómo Thomas Matthew Crooks pudo llevar a cabo su atentado contra el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el cual tiene seguridad de los agentes del Servicio Secreto, debido a su condición de ex presidente de Estados Unidos y a que es candidato presidencial.

El atentado contra Trump provocará que la Convención Republicana de Wisconsin que empieza el lunes aumente sus medidas de seguridad. Los agentes del Servicio Secreto tendrán que cambiar el protocolo y aumentar la seguridad del ex presidente, el cual tiene previsto pronunciar su discurso el jueves, el último día de la convención.