Activistas de extrema izquierda reivindican el sabotaje de la red eléctrica en Berlín

El grupo alemán de extrema izquierda Vulkangruppe (Grupo Volcán) se ha atribuido la responsabilidad del incendio que dejó sin electricidad en la víspera a cerca de 45.000 hogares en el suroeste de Berlín, esgrimiendo razones climáticas.

«Anoche saboteamos con éxito la central eléctrica de gas de Berlín-Lichterfelde», reza la carta difundida por la organización. Un documento que ya está en disposición de la Policía.

Este grupo de radicales defiende que el sabotaje, dirigido a una central eléctrica de gas, es «una medida necesaria contra la expansión» de este tipo de instalaciones en Alemania y también «un acto de autodefensa y de solidaridad internacional con todos aquellos que protegen la Tierra y la vida». «Exponemos las conexiones entre la riqueza, el estilo de vida imperialista y la destrucción de nuestra base de vida, a lo que todos debemos oponernos», han manifestado al respecto.

Por otra parte, en un esfuerzo por demostrar su autoría, el grupo ha afirmado que, bajo el puente de cables manipulado, «había 64 conductos, la mayoría de los cuales estaban ocupados por cables de alta tensión». «Los conectamos entre sí con cuatro picas de construcción para garantizar un cortocircuito», ha agregado.

Asimismo, los autores del sabotaje han querido expresar sus «más sinceras disculpas (…) a las personas menos favorecidas y vulnerables de la población» afectada. «No eran el objetivo de esta acción», subraya el texto en el que el grupo pide «asistencia para quienes necesitan atención y sus familias, para los residentes desfavorecidos de estos barrios y para quienes se sienten aislados y abrumados por la situación».

Por contra, el documento aclara que la «compasión» de la organización «por los propietarios de las numerosas mansiones, las empresas inmobiliarias, las embajadas y otros ricos elitistas de la zona es limitada». «Los ricos y su estilo de vida egocéntrico y antisocial están destruyendo el planeta», añade.

«Es terrorismo»

El alcalde de Berlín, Kai Wegner, de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), ha denunciado que «no se trata sólo de un incendio provocado o un sabotaje», sino que «es terrorismo».

«Debemos atrapar a estos autores ya», ha declarado antes de reiterar que lo sucedido «no es una broma, sino un ataque terrorista», en una entrevista en la televisión regional RBB.

Según el operador de la red eléctrica Stromnetz Berlín, el incendio en el puente de cables citado por el grupo afectó a alrededor de 45.000 hogares y 2.200 clientes comerciales en los distritos de Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee y Lichterfelde.

En este último, «casi la totalidad de los aproximadamente 10.000 hogares y 300 comercios del distrito» han sido reconectados, aunque «cerca de 30.000 hogares y alrededor de 1.800 clientes comerciales» siguen afectados, según el anuncio publicado en la web de la empresa. Stromnetz Berlin prevé que no será posible restablecer el suministro eléctrico a todos los hogares afectados hasta el jueves por la tarde.

El sabotaje, que también ha afectado al servicio de telefonía móvil y a la calefacción en algunas zonas, obligó a cerrar comercios y llevó a hospitales y residencias de ancianos a reubicar a pacientes y residentes, todo en un momento en el que las temperaturas en la capital alemana son especialmente bajas, alcanzando incluso cifras negativas y con nevadas que han llegado a cubrir la ciudad.

Este grupo de raciales ha llevado a cabo varios ataques incendiarios en los estados de Berlín y Brandeburgo desde 2011, según los servicios de inteligencia interior alemanes. En marzo de 2024 ya se atribuyó la responsabilidad de un ataque incendiario que interrumpió el suministro eléctrico a la fábrica de Tesla en Grünheide, cerca de Berlín.