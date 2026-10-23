Quien tiene latas azules de la crema Nivea, tiene un tesoro: cómo aprovecharlas en casa y no tirarlas a la basura

La crema de Nivea azul es uno de los productos que nos vienen acompañando durante toda la vida. Esta crema hidratante se ha convertido en un indispensable de los hogares españoles y especialmente de la casa de nuestros abuelos, donde siempre ha quedado guardada a modo de reliquia este envase característico que ha ganado en carisma con el paso de los años. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre uno de los objetos más arraigados a la cultura española y que ha sido comercializado en todos los rincones del mundo.

La crema de Nivea azul tiene más de un siglo de historia y, para irse al origen de uno de los productos más populares del mundo, hay que retroceder hasta la ciudad de Hamburgo en el año 1911. En un laboratorio de la ciudad, el joven farmacéutico Oscar Troplowitz, junto a otros dermatólogos y científicos de la zona, idearon un producto que combinaba agua y aceite en emulsión estable. Eucerit era el nombre del producto original que estaba destinado al uso médico, pero posteriormente pasó al uso cosmético. ¿El motivo? La mezcla compuesta por el pantenol, el eucerit y la glicerina era una base perfecta para aportar nutrición e hidratación a la piel.

«Solo tres años después de su lanzamiento, NIVEA Creme había viajado por océanos y continentes, encontrando su lugar en hogares desde Hamburgo hasta Buenos Aires, desde Sídney hasta San Francisco. Su extraordinaria capacidad para proteger y nutrir la piel en cualquier clima la convirtió en imprescindible para viajeros, familias y el día a día», informan desde la web de Nivea sobre un nombre que viene de la palabra nix, que en el latín se utiliza para referirse a la nieve.

Y claro, el auge de este producto también convirtió en popular una lata de aluminio que también gozó de gran popularidad por su originalidad. «Su primera versión también venía en lata, pero con un diseño art nouveau que hoy solo se puede encontrar en manos de coleccionistas. Una década después se introdujo su icónica lata, que permanece intacta y sigue siendo líder en el mercado y parte del cuidado de la piel en los hogares de todo el mundo», informan desde la empresa alemana.

El secreto de la crema de Nivea azul

El paso de los años no ha caducado el poder de la crema Nivea, que se sigue utilizando en todas las partes del mundo por el poder de hidratación y nutrición que tiene para la cara, cuerpo y manos. Además, este producto también es ideal para las zonas más resecas del cuerpo, como pueden ser los codos, rodillas, talones y manos.

Desde la página web de Nivea también resaltan su efecto potenciador sobre el rostro, especialmente en las personas que tengan la piel más seca. «Su carácter untuoso la hace especialmente indicada para personas con cutis muy secos que necesitan una hidratación profunda. Podrás notar inmediatamente cómo la piel recupera su tersura y deja de mostrarse tirante», informan, a la vez que también dejan clara su función como «mascarilla hidratante».

«Su fórmula nutre y humecta todo tipo de piel, protegiéndola de los agentes externos y devolviéndole su suavidad y elasticidad», cuentan sobre este producto que también se suele emplear a modo de calmante para la piel en caso de irritación o después de una depilación. Incluso también descartan su poder para sanar la piel de las personas embarazadas. Estos son los motivos por los que la crema Nivea a día de hoy sigue siendo objeto de deseo por miles de millones de personas repartidas en todo el mundo.