Uno de los fugitivos más peligrosos de España la lió en ‘First Dates’: piden ayuda para encontrarle

A lo largo de estos casi diez años, First Dates ha logrado convertirse en uno de los formatos más vistos y seguidos de la televisión. El popular show de citas a ciegas ha emparejado a cientos de personas que acuden en busca de su media naranja. Un encuentro televisivo donde, por lo que se ha comunicado, ha participado también uno de los fugitivos más buscados de España. Y es que, el protagonista de esta noticia se llama Juan Herrera Guerrero, más conocido como el «monje vidente». Un soltero que participó en el programa de Carlos Sobera en el 2022 y se convirtió en uno de los más destacados de la temporada.

Tal y como se ha informado, La Policía Nacional solicita la colaboración ciudadana para lograr su detención al considerarlo «altamente peligroso». Según se detalla, a sus 53 años, se busca por abusos y agresiones a menores. «Mide 1,73 metros, es de complexión atlética, cabello castaño, piel blanca, ojos marrones y puede utilizar gafas graduadas», indican sobre su apariencia física. Respecto a su paso por el programa de Cuatro, el hombre explicó al equipo de cámaras que estaba viviendo su segunda vida. «Me mataron en Francia por brujo y cuando voy a París, lo noto. En la plaza me mareo y me duele el estómago», contó.

Su paso por ‘First Dates’ no dejó indiferente a nadie

Según relató, esta situación ha provocado que tenga ciertas capacidades como «ver muertos, hipnotizar a sus pacientes e invocar a espíritus como el de Lola Flores y el de Francisco Franco». Sin embargo, poco se podía imaginar el equipo del programa lo que el participante haría después. Y es que, en octubre de 2023, la Fiscalía de Menores de Valencia lo situó como presunto cabecilla de una trama de extorsión a personalidades de la sociedad valenciana.

Según citan varios medios de comunicación, supuestamente, habría exigido dinero a cambio de no difundir grabaciones de supuestos encuentros sexuales con menores. Asimismo, se explica que las autoridades habrían reunido pruebas importantes que inculpan directamente al que fue soltero de First Dates, puesto que, supuestamente, habría audios y mensajes que lo incriminan en esta trama.

Se menciona que habría una presunta llamada realizada por él para reclamar 500.000 euros al diseñador Francis Montesinos, que estaría envuelto en la situación. Pero, se indica que la cantidad económica habría disminuido conforme se fue tratando la negociación. Así pues, como era de esperar, este caso ha pillado a todos por sorpresa. Pues, a pesar de que acuden muchos rostros al formato de citas, nunca se llega a considerar la opción de que uno de los comensales pueda convertirse en uno de los fugitivos más buscados de nuestro país.

Por otro lado, según informó en su momento el programa Vamos a ver, de Telecinco, sigue trabajando como vidente pese a ser buscado por la Justicia. Eso sí, ahora, se supone que por su situación y para no ser detenido, solo atiende consultas telefónicas. Asimismo, supuestamente, antes de realizar sus servicios hay que hacerle un pago vía Bizum.