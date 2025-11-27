Una soltera de ‘First Dates’, impactada tras descubrir que su cita cree en Dios: «Me va a mirar fatal»

Las puertas del restaurante de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los formatos más vistos de Cuatro y, como prueba, es importante mencionar sus casi diez años de emisión. Por ello, y tras ver pasar a numerosas personas, no es de extrañar que solteros como Ángel hayan querido vivir la experiencia de primera mano. El DJ, de 30 años, se presentó como un chico muy moderno en todo. Eso sí, si hablamos de relaciones sentimentales, es muy tradicional. «He perdido la fe y la esperanza en muchas cosas. Lo único en lo que me queda por tener fe es en Dios», comentó en su presentación.

Respecto a lo que busca en su futura pareja, lo tiene claro. «Quiero un ser de luz», indicó. Pues, tiene que ser bonita y buena. Teniendo esto en cuenta, la organización del programa le preparó una cita con Sandra, una joven de 23 años que se presentó como una «goti-choni-emo». Una primera impresión entre la pareja de solteros que fue bastante acertada. «Me ha gustado que sea de mi rollo», aseguraba el soltero. Y es que, ambos compartían su pasión por los tatuajes.

Ángel, soltero de ‘First Dates’, se presenta como un hombre religioso

Los participantes estuvieron de acuerdo con trasladarse hasta su mesa en el restaurante de First Dates, pues así podían conocerse tranquilamente. Así pues, entre tema y tema, descubrieron que también compartían su situación laboral. Pues, ninguno trabajaba. «Ahora mismo soy nini», le dijo ella. «Cuando me ha dicho que también era nini bueno… lo suyo es peor que tiene 30 años», comentó en uno de los totales.

Posteriormente, los participantes comenzaron a hablar de sus tatuajes. Fue así como el joven le mostró la cruz que tenía en el pecho. «Creo en Dios. No suelo ir a la iglesia, pero creo. Tienes que tener esperanza y fe en algo», le explicó él. Unas palabras con las que dejó a Sandra estupefacta. Pues, ella no compartía sus creencias. «Yo no creo en nada en Jesucristo. Tengo otras espiritualidades, pero esa no», le contó la comensal.

La decisión final de ‘First Dates’

Ángel quiso saber si ella era la típica que se fiaba más del Tarot y las cartas. Una cuestión que ella respondió afirmativamente. Por ello, le dijo que era «un poco bruja y satánica». Pero, se sinceró con el equipo de cámaras. «¿Cómo le digo a este chico que cree en Dios que tiro un poco más para lo satánico? Me va a mirar fatal», opinó entre risas.

A nivel sexual, los dos coincidieron en el hecho de que son más activos que pasivos. «Vamos fatal. Los tíos activos no me gustan», confesó Sandra. Pero, ¿qué sucedió en la decisión final de First Dates? Pues, Ángel sí quiso seguir conociendo a Sandra. «Sí, me mola el rollo. Eres una chica nueva en mi vida y bonita, podríamos pasárnoslo bien», comentó. Pero, ella no opinó lo mismo de él. «No hemos conectado en un par de cosas, pero me caes bien. Me echa para atrás que creas en Jesucristo, no es broma. Y que los dos somos activos», sentenció.