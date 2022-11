Rafa Mora se sincera en ‘Sálvame’ sobre sus comprometidas imágenes

El pasado martes, durante el programa Fiesta presentado por Emma García, salían a la luz unas imágenes muy comprometedoras de un reconocido rostro de Mediaset. El programa no pudo emitir las imágenes, pero si desvelaron quién era el protagonista de ellas: se trataba de Rafa Mora.

En las imágenes aparecía el valenciano, muy desorientado, en un pueblo de Toledo. El colaborador asegura que estuvo de fiesta con sus amigos, pues en esa fiesta iba a haber una pedida de mano sorpresa. Después de la pedida en cuestión, Rafa Mora se fue un rato de after, cogió su copa de la mesa, bebió y en ese momento empezó a encontrarse mal.

Rafa Mora, molesto con las especulaciones: “Si querían proteger mi imagen, el daño ya estaba hecho”#yoveosálvame

https://t.co/Eo8r761u65 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) November 2, 2022

Iván, su amigo y colaborador del programa de Emma García, explicó que no sabía si a Rafa Mora le habían echado algo en la copa o si se confundió y cogió otra que no era suya.

Sergio Garrido, colaborador, fue el que envió las imágenes al programa, cosa que a Iván no le gustó nada: “A mi me parece muy feo, no implico al programa, me parece muy feo Sergio que des el nombre de la persona que ha sido. Yo creo que sé a lo que se refiere, si quieres proteger su imagen el daño ya está hecho”, comentaba Iván muy disgustado.

Un día después, en Sálvame, se volvía a tocar el tema de las imágenes de Rafa Mora. Éste aprovechó para dar su versión sobre el incidente: “Yo si veo a una persona en el estado que se supone que dicen que estaba llamo a la policía, a la ambulancia o le intento echar una mano”.

Iván contaba que Rafa Mora se fue de fiesta con unas personas que no eran de su entorno y acabaron en un pueblo de Toledo. De esta manera, el valenciano explicó que el nunca se ha sentido así y cree que le habían echado algo en la copa que le dejara en esta situación.

Rafa Mora da las gracias a la chica que lo encontró desorientado en Toledo y lo llevó a casa: “Muchas gracias por el trato, por cuidarme y por llevarme a casa”#yoveosálvame https://t.co/h9MreDgXux — Telecinco (@telecincoes) November 2, 2022

“Empiezo a notar que se me duermen las piernas y empiezo a tener mucho calor, me comienzo a agobiar y con la sensación de que me desplomaba, una flojera muy grande”, explicaba Rafa Mora.

Omar Suárez se trasladó al pueblo donde encontraron al tertuliano y habló con varias personas que le habían visto, estas comentaban que estaba fuera de sí. “Estábamos paradas en la rotonda, le vimos desorientado y decidimos ayudarle. No se creía que estaba en Toledo, no se hacía la idea. Pensaba que estaba en Madrid”, relataba Iris, una de las chicas que le ayudó.