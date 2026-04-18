¿Se presentó Pepe Navarro a ‘MasterChef’ con un bote de lentejas?: «No diremos el nombre»
Una anédota que pocos conocen
Pepe Navarro es para los más jóvenes un total desconocido, pero para la generación millennial es todo un mito de la televisión. Conociéndole, cuesta pensar en él como concursante de programas, pero ya lo hizo en El Desafío (2021) y Bailando con las estrellas (2024). ¿Estuvo en el casting de MasterChef Celebrity?
No, Pepe Navarro no ha sido concursante del programa de cocina y, si se lo preguntas a Google, una IA te tomará por tonto y te dirá que es posible que lo confundas con Pepe Rodríguez, el cocinero y jurado del programa. No te preocupes, porque en Happy FM sabemos que no hace falta que te expliquemos eso.
La única vez que hemos visto a Navarro cocinar ha sido durante sus entrevistas con Bertín Osborne en el ya desaparecido programa En tu casa o en la mía, aunque allí tampoco demostró ser un gran chef.
A sus 75 años ha recuperado las ganas de televisión, dejando atrás los grandes momentos con programas como Vivir, vivir, qué bonito, Estamos todos locos, Esta noche cruzamos el Mississippi (que muchos echamos de menos) y el fallido La sonrisa del pelícano (fallido porque fue cancelado de forma precipitada, pese a sus buenas audiencias).
Tras sustituir en 2002 a Mercedes Milá como presentadora de Gran Hermano y probar suerte con un late night como Ruffus & Navarro (La 1), el cordobés abandonó por completo la televisión, dando muy pocas entrevistas y refugiándose por la polémica con Ivonne Reyes y su hijo.
¿Estuvo Pepe Navarro en el casting de ‘MasterChef Celebrity’? La anécdota del bote de lentejas
En 2020 abandonó ese retiro con una aparición en Mask Singer, para después atreverse con El desafío y Bailando con las estrellas. A Tu cara me suena se ha apuntado, por el momento, como invitado, pero en su charla con Manel Fuentes han hablado de algo muy curioso que la audiencia no sabe.
«Me han dicho que fuiste una vez a un casting de un programa de cocina, no diré cuál, y te presentaste con un bote de lentejas y las pusiste ahí y ya estaba el plato hecho», recordaba el presentador. «¿Para qué perder tiempo cocinando?», ha sido su respuesta, que ha dejado sin argumentos al catalán.
¿Las pistas que señalan que Pepe Navarro pudo ir a ‘MasterChef Celebrity’?
Aunque no lo han nombrado en la entrevista, todo apunta a que Pepe apareció con un bote de lentejas en el casting del talent de cocina. Haciendo eso queda claro que no tenía ninguna intención de que le seleccionasen.
Aunque RTVE nunca ha explicado cómo se elige a los famosos de ese programa, Arkano (ex concursante) sí que explicó en una entrevista a Jordi Wild que también deben superar unas pruebas antes de entrar.
«Por lo menos yo tuve que hacer prueba para entrar; habrá gente que no, pero siempre te la hacen para ver que sabes estar cortando una cebolla y mirándoles a la cara», aclaraba el rapero en el pódcast.
Otra de las pistas es que Pepe Navarro está representado por Alfín Producciones, la empresa de representación de Susana Uribarri. Si miramos entre sus representados, encontramos nombres como Ana Obregón, Julio Iglesias Jr., Pelayo Díaz, Carlos Baute, Norma Duval, Boris Izaguirre, Yotuel Romero y Tamara Falcó (la ganadora que mejor ha aprovechado su premio).
Pero no, definitivamente Pepe Navarro no ha sido concursante de MasterChef Celebrity, aunque no hay que descartar que lo pueda ser en el futuro.
Temas:
- MasterChef Celebrity