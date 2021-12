La entrevista de Pepe Navarro en ‘Sábado Deluxe’ sigue dando mucho que hablar. El presentador reapareció en la televisión para conceder su entrevista más personal hasta la fecha, en la que negó rotundamente cualquier vinculación con el hijo de Ivonne Reyes, Alejandro Reyes.

«Solo tengo 4 hijos, lo digo yo y es verdad. No soy el padre del hijo de Ivonne. Yo no voy a dar mi opinión, voy a enseñar documentos y testimonios de toda esta maraña», confesó Pepe Navarro ante Jorge Javier Vázquez.

Tras la entrevista, Ivonne Reyes no ha tardado de replicar las palabras de su ex pareja, así como también ha hablado sobre la posibilidad de que deshereden a su hijo Alejandro Reyes de la herencia del presentador de ‘Esta noche cruzamos el Mississippi’.

Ivonne Reyes, ante las declaraciones sobre la paternidad de Pepe Navarro: «La justicia me ha dado la razón» #AR29N https://t.co/C4IpBb7DCm — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) November 29, 2021

Ivonne Reyes ha asegurado que no ha visto la entrevista de Pepe Navarro: «No vi el programa en directo pero he visto pedazos de la entrevista por Twitter y lo que mis amigos me iban mandando. Es absolutamente falso que los hermanos de su hijo le puedan desheredar en algún momento».

Sin embargo, ha roto su silencio para abordar uno de los temas que más preocupación le genera a día de hoy. Al parecer, Pepe Navarro podría retirar la parte de su herencia a Alejandro Reyes.

La venezolana ha hablado con ‘El programa de Ana Rosa’. De esta manera, ha explicado que «estoy tranquila porque la justicia me ha dado la razón. Es algo ya juzgado. Alejandro es su hijo legítimo, ha sido reconocido en una sentencia judicial firme. Además cuando se interpuso la demanda de filiación, se solicitaba la inscripción en el registro civil de Madrid. Por lo tanto es un hijo con los mismos derechos que sus hermanos y es inamovible a todos los efectos legales»