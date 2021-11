Pepe Navarro se sentó por primera vez, tras años fuera de los medios de comunicación, en el plató de ‘Sábado Deluxe’ para hablar de su polémica guerra con Ivonne Reyes por la paternidad de su hijo, Alejandro Reyes. Una entrevista que hizo que la venezolana reaccionara inmediatamente.

El presentador rompió su silencio acerca de la paternidad de Alejandro, negando una vez más ser su padre. Una supuesta paternidad que Ivonne ha hecho pública durante toda su trayectoria televisiva, asegurando que Pepe Navarro es el progenitor de su hijo.

Entre otras cosas, el periodista explicó por qué nunca se realizó las pruebas de paternidad. «No accedí a hacerme la prueba por dignidad y decidí tomar la vía legal», relató. «Yo estaba convencido de que al no haber pruebas, ni una sola evidencia, eso se apagaría. Tuve la mala suerte de que, a pesar de demostrar que todo lo que decía era mentira, me adjudicaron la paternidad», añadió.

Esto es lo que piensa Ivonne Reyes de la estrategia de Pepe Navarro #VivaLaVida458 https://t.co/Wk2fhE04hM — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) November 28, 2021

En relación a la demanda interpuesta por Reyes a Pepe Navarro, aseguró que su relato no tenía ninguna evidencia, solo la de un supuesto amigo de Ivonne que aseguró que el presentador era el padre porque en una ocasión así se lo confirmó.

En este contexto, la modelo quiso pronunciarse, pero lo hizo a través de Kiko Matamoros. Este domingo en ‘Viva la Vida’, el colaborador contó que Ivonne se negó a seguir la entrevista porque «se iba a volver loca» de escuchar el testimonio de Pepe Navarro. También, explicó que la venezolana tiene la clave del por qué de su entrevista tras tantos años de silencio.

«Lo que pretende Pepe es que yo presente una demanda o querella contra él para así tener la posibilidad de defender el ‘exceptio veritatis’, que es la posibilidad jurídica para abrir una puerta que tiene cerrada», aseguraba la ex concursante de ‘GH VIP 5’. «Si no, yo no entendería nada. Siempre ha sido contrario a esta exposición», remató.