Kiko Hernández, el pasado sábado 20 de noviembre, fue protagonista de una inesperadísima sorpresa. Y es que no ha dudado un solo segundo en dar un paso al frente por su gran amiga Carmen Borrego. Después de cinco años, el colaborador de televisión ha querido participar en ‘Sábado Deluxe’.

Él mismo ha confirmado que ha tomado esta decisión para acompañar a la hija de María Teresa Campos en una noche de lo más complicada. Era consciente que el ‘PoliDeluxe’ de su amiga no iba a dejar indiferente a nadie, por lo que quiso estar a su lado. Nada más comenzar el programa, la propia María Patiño quiso hacer hincapié en la decisión de su compañero.

“Cinco años sin venir al ‘Deluxe’ y la amistad es tan impresionante que quería estar a su lado”, confesó la presentadora del programa. De esta manera, le daba la bienvenida a la que consideraba como su casa. Eso sí, quiso ir más allá: “Los findes son sagrados para ti”, dejando entrever que estábamos ante un paso de lo más importante para él.

Kiko Hernández: «Carmen y Terelu no solo no se soportan, se tienen asco»

Es entonces cuando Kiko Hernández aprovechó la ocasión para sincerarse: “Y lo seguirán siendo pero cuando he visto que Borrego estaba en el poli, he cogido el coche y he venido”. Lejos de que todo quede ahí, el colaborador ha reconocido que en su llegada a las instalaciones de Mediaset se ha cruzado con Terelu Campos.

Además, confiesa que la tertuliana de ‘Viva la vida’ ha tratado por todos los medios de evitar ese encontronazo después de las últimas polémicas. Carmen Borrego se enteró en directo de lo sucedido, esa misma tarde, entre su hermana y su amigo: “¿En serio? Me parece una tontería”, aseguró.

A pesar de todo, Kiko Hernández quiso aprovechar su participación en ‘Sábado Deluxe’ para dejar claro que “yo no tengo ninguna guerra con Terelu ni con Alejandra”. Por si fuera poco, añadió: “Cada vez que yo he hablado ha sido porque ellas han dicho algo y yo he contestado”. Los compañeros del programa se quedaron sin palabras al volver a verle en plató después de tantísimos años, aunque él confirmó que “no he firmado ni contrato”. Por lo tanto, parece que su participación ha sido meramente esporádica y por Carmen Borrego.