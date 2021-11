El pasado 5 de noviembre se estrenaba la canción ‘One Right Now’ de Post Malone y The Weeknd, siendo así la primera colaboración entre ambos. Ahora ya podemos disfrutar también del videoclip que han protagonizado entre disparos.

El videoclip muestra como un asesino a sueldo, The Weeknd, intenta llegar con sus ayudantes hasta el estadounidense, para así acabar con su vida. Las primeras escenas son un tiroteo del primero contra los secuaces, mientras que después pasa a ser al revés. Es un constante tiroteo en donde ambos protagonistas parecen no ser alcanzados nunca por las balas, o si lo son, no les afecta lo necesario. Al final, acaban encontrándose, pero el desenlace de esta historia no se puede contar ya que hay que verlo para sorprenderse del espectacular trabajo que hay detrás.

El video ha alcanzado ya más de los 3,5 millones de visualizaciones y se espera que incrementen. La colaboración formará parte de lo nuevo de Post Malone que lleva sin lanzar un LP desde 2019 con ‘Hollywood’s Bleeding’ y con el que consiguió bastantes éxitos como ventas triple platino o ser #1 en la lista de Billboard 200 de álbumes. En julio de este año ya lanzó otro single, ‘Motley Crew’, con el que dio comienzo a su nueva era del cuarto disco de estudio.

Por otra parte, el canadiense está formando parte de colaboraciones desde su último álbum, ‘After House’ en el que se encuentra ‘Blinding Lights’ y con la que todavía sigue haciendo historia. Las últimas de ellas son ‘Moth To A Flame’ junto a Swedish House Mafia y ‘La Fama’, lanzado el pasado viernes y que también anuncia lo que está por venir de la artista catalana Rosalía, su siguiente LP, ‘Motomami’. Parece ser que hasta la llegada del nuevo año no podremos disfrutar de todos estos nuevos trabajos, pero la espera no se hará larga si tenemos estrenos como este.