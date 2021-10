The Weeknd calienta motores. El cantante canadiense se ha convertido en uno de los artistas más consagrados de la industria musical en los últimos años, y no es para menos. Tras el éxito mundial de su último proyecto discográfico, ‘After Hours’, el artista ya ha anunciado que no piensa quedarse de brazos cruzados y que su nuevo álbum ya está en camino.

El lanzamiento de un nuevo disco con el que ha dicho adiós a su mítica americana roja para dar la bienvenida a una nueva era musical con la que promete arrasar. Un objetivo que ya empezó a cumplir con el primer adelanto del álbum, ‘Take My Breath’, y que ahora hará con ‘Moth to a flame’, su nuevo tema junto a Swedish House Mafia.

Aunque de momento no hay una fecha exacta confirmada, lo que si han dejado claro los intérpretes en sus respectivas redes sociales es que el tema verá la luz esta misma semana. Un anuncio de lo más misterioso que ha venido acompañado de un pequeño teaser donde se pueden escuchar algunos segundos de la canción.

Recordemos que Abel Tesfaye, The Weeknd, comentó en su podcast de ‘Memento Mori’ que son muchos los artistas que le han inspirado en la composición y creación de su nuevo proyecto discográfico, entre ellos, Swedish House Mafia. Tanto el solista como el grupo han llegado a un momento de sus carreras musicales que transcurren casi en paralelo.

Ambos tienen a la vuelta de la esquina el lanzamiento de un nuevo disco, incluyendo su colaboración y una futura gira mundial donde presentarán sus trabajos. De momento, se desconocen más detalles respecto a ‘Moth to a flame’, pero lo más seguro es que será una colaboración que dará mucho de qué hablar. ¡La cuenta atrás ha comenzado!