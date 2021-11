Se ganaron el corazón de todos los eurofans con ‘Zitti e Buoni’ pero supieron ganarse la aprobación del público internacional con temas como ‘I WANNA BE YOUR SLAVE’, y es que, desde que ganaron el concurso musical más importante de Europa, la banda italiana Måneskin no ha dejado de sorprender a nadie. Ni si quiera a la conocida artista Miley Cyrus, con quien han intercambiado varios mensajes a través de sus redes sociales.

De hecho, tanto los fans de Måneskin, que ya se cuentan por millones alrededor del mundo, como los de la diva norteamericana, han fantaseado en numerosas ocasiones con una colaboración entre ambos artistas. Y, parece ser, que esta colaboración podría estar mas cerca de lo pensado.

Ambos artistas coincidieron en el desfile Gucci Love Parade el pasado 2 de noviembre, donde también se contó con la presencia de artistas internacionales como Billie Eilish, Jared Leto o Dakota Johnson. Sin embargo, Måneskin y Miley Cyrus captaron la atención de la mayoría de fans, gracias a unas fotos que se tomaron en el evento.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la banda italiana y Miley Cyrus interactúan. En junio del año pasado, Måneskin publicó en sus redes sociales una cover de uno de los sencillos más populares de Cyrus, ‘Midnight Sky’, que se asemeja mucho al estilo rockero de los italianos.

Tal fue el revuelto de esta interpretación, que el vídeo llego a oídos de Miley Cyrus, haciendo que la estrella lo compartiera en los stories de sus redes sociales. «Mis mejores amigos», es la frase que utilizó la de Tennessee para referirse al grupo formado por Damiano David.

Ante todos estos acontecimientos, los fans de ambos artistas ven muy probable una colaboración entre ellos, lo que sin duda sería un hit a nivel internacional. Es innegable que la química entre el grupo de rock y Miley es cada vez mayor.