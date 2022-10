Makoke reacciona a la noticia de la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo

Tan solo unos días después de salir a la luz la noticia de que Kiko Matamoros y Marta López Álamo se han prometido y de que próximamente se darán el sí quiero en el altar, este miércoles Makoke ha dado su opinión acerca de la noticia.

“Me parece bien, no es nada que me sorprenda. No me produce ningún sentimiento. Me hace gracia”, señalaba la colaboradora en Fiesta, sobre el nuevo compromiso de su ex marido. “No le felicito porque el otro día dijo que me iba a demandar. Me da igual, le deseo que sea feliz”, aseguraba Makoke.

Tras ser preguntada por Emma García, Makoke aseguró que no tiene “diferencias” con Marta López Álamo y que con ella no ha tenido ni acercamiento ni distanciamiento: “Yo he contado cosas que me han comentado por redes. A ella solo la vi una vez en mi vida”, aseguraba.

Makoke reacciona a la boda de Matamoros y responde a Jorge Javier Vázquez: «No puedes comparar mi tema con el de Rocío Carrasco» #FiestaT5 https://t.co/V1oeCzRclt — Fiesta (@fiestatelecinco) October 12, 2022

Por otro lado, la colaboradora de Fiesta también quiso mandar un mensaje muy directo a Jorge Javier Vázquez: “Te referiste a mí con unas suposiciones mías muy graves, en las cuales yo te invito a que, cuando quieras, nos tomemos un café y te lo explico todo”, declaraba mirando a cámara con un mensaje directo al presentador de Sálvame.

A Makoke le dolió especialmente las palabras del presentador hacia su hija: “Con las palabras que dijiste ayer, se nota que no conoces en absoluto a mi hija, Anita, porque ella tiene mucho más carácter que ella y yo juntos. Hace lo que le da la gana (..) Yo me separo cuando mi hija es adulta, no me puedes comparar nada con el tema de Rocío Carrasco”, expresó de manera contundente.