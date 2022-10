Kiko Matamoros decide demandar en directo, en ‘Fiesta’, a Makoke

Las declaraciones de Makoke en el programa Fiesta sobre los motivos por los que Kiko Matamoros y ella se divorciaron han tenido sus consecuencias. Hace unos días el colaborador de Sálvame se mostró tremendamente enfadado con su ex mujer por las acusaciones recibidas, y ahora, ha tomado medidas.

Este fin de semana, Kiko llamó en directo al programa presentado por Emma García, para anunciar a su ex mujer en directo que había tomado la decisión de demandarla. «No quiero hablar con esta señora», fue lo primero que dijo Kiko nada más saludarle en directo.

«Llamo para esclarecer la verdad. La tenéis en la hemeroteca. Me sorprende que se dé una versión distorsionada a la que en su día se dio. En mi vida me ha extorsionado nadie con ningún carácter sexual. No he tenido una relación con esa chica», comentó Kiko ante Makoke, que decidió no interrumpirle.

«Me parece gravísimo. Hay un ilícito legal absolutamente claro. No estoy para que nadie esté hablando de mi por televisión permanentemente para tener una percha», comenzó diciendo Kiko Matamoros antes de anunciar la demanda.

«Y como es mentira, y está la hemeroteca donde no se hace alusión a ninguna extorsión, por el mismo procedimiento que tuvo acceso a mi correo electrónico, va a presentar en el juzgado las pruebas de la difamación de la que he sido objeto», añadió el colaborador, dejando claras sus intenciones.

Makoke, después de que Kiko colgase el teléfono, insistió en su versión de los hechos y aseguró que tiene testigos de lo que había contado en el programa anterior: «No sé qué he dicho malo, que si me demanda, pues chico, demándame, pero yo me preocuparía por otras cosas», reaccionó la colaboradora tras la llamada de su ex marido.