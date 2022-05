‘Inocentes’, avance del capítulo de hoy: Gülben se enfrenta a su mayor miedo

No es ningún secreto que ‘Inocentes’ se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que no se pierden un solo capítulo en Antena 3 y ATRESplayer Premium.

El pasado lunes 23 de mayo pudimos disfrutar de una nueva entrega de ‘Inocentes’. De esta manera tan concreta, observamos cómo Safiye no duda un solo segundo en cambiar, al ser consciente de la gravedad de la enfermedad de Naci. Algo con lo que ha logrado dejar sin palabras a los suyos.

Gülben sigue dando de qué hablar. A pesar de no haberse recuperado del incidente con Abidin, se da cuenta de que el destino le ha preparado una nueva sorpresa. Todo ello mientras Han se muestra decidido a que Ceylan sea consciente de algo muy concreto: se está esforzando en cambiar.

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de ‘Inocentes’ que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Antes de que Gülben sea capaz de superar el impacto de lo que ha descubierto, se encuentra con una sorpresa aún peor. ¡La joven no deja de recibir noticias que ponen en jaque su ansiedad!

Han, tras todo lo que ha sucedido, caerá en una profunda desesperación. Tanto es así que se encerrará en su propio mundo. Safiye se dará cuenta de que solamente existe un obstáculo para poder reunir a una familia que está completamente rota. Estamos hablando, cómo no, de ella misma. La joven, con el apoyo de Naci, logrará superar este bache. No te pierdas la nueva entrega de ‘Inocentes’ esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.