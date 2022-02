‘El Hormiguero’ terminó la semana con una visita muy especial. El actor Álex González acudió al programa para presentar su nueva película, ‘Operación Marea Negra’, que se estrenará en Amazon Prime Video el próximo 25 de febrero.

Se trata de una película basada en una historia real, concretamente cuando se interceptó el primer narcosubmarino en territorio europeo. El actor comentó junto a Pablo Motos algunas de las anécdotas del rodaje de la película, explicando que su personaje es de Galicia y que tenía que poner acento gallego.

«Me moría de vergüenza hablando gallego», afirmó. «La productora me dijo que yo lo podía hacer y porque ella pensaba eso, terminé haciéndolo. Galicia para mí es un lugar muy especial, no quería hacer una pantomima, quería hacerlo de verdad», explicó el actor.

Durante la entrevista en ‘El Hormiguero’, Álex González también habló sobre su participación en la exitosa serie de Netflix, ‘Toy Boy’, donde tuvo un incidente en la grabación, tal y como explicó a Pablo Motos en su visita al programa de Antena 3.

«¿Es verdad que te tuvieron que reconstruir los testículos?», le preguntó Pablo Motos, a lo que Álex González admitió que «los desnudos en pantalla me dan mucho pudor», dijo tras soltar una carcajada.

Y añadió: «En una escena iba sin ropa cantando ópera y me tuve que agachar… así que se me vio todo. A la semana me llamó el montador para presentarme a la chica que se había pasado seis días reconstruyendo mis testículos para que no se vieran. Fue un poco violento porque lo tuvo que hacer borrando frame a frame», reconoció el actor entre risas.