‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Nebahat confirma a Akif que sabe que durmió en casa de Suzan

Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, ya que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, desde luego, no está dejando indiferente a nadie.

El pasado lunes 28 de noviembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. Así pues, observamos cómo Doruk se va de casa, visiblemente enfadado. Todo ello mientras Akif trata de inventarse una excusa ante Nebahat después del gran enfrentamiento con su hijo.

Kadir se recupera y todos valoran su gran esfuerzo a la hora de conseguir la cantidad de dinero que Ömer necesita para su viaje a Estados Unidos. Doruk aparece en casa de los hermanos mientras Kaan recrimina a Akif que no le quiera. Todo ello mientras Orhan vuelve a trabajar en el colegio.

Ver a Doruk convivir con los Eren es todo un cuadro… ¡y nos encanta! 🥰 Te resumimos el último capítulo de #Hermanos para que no te pierdas nada esta noche. ▶️ https://t.co/DcGrPrbt6v — La Tetería Turca (@lateteriaturca) November 29, 2022

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, veremos cómo Nebahat hará saber a su marido que sabe perfectamente que durmió en casa de Suzan. Akif, como era de esperar, se inventará una nueva excusa, culpando a Suzan.

Orhan hará una firme advertencia a Cemile respecto a Tolga para que, de una vez por todas, se aleje de él. Ömer descubrirá que Sengül se ha quedado con su boleto premiado del sorteo. ¡Y no solamente eso! Sino que lo ha cobrado. Ella, a pesar de estar entre la espada y la pared, no lo reconocerá. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.