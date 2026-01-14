La comentada entrevista de Sonia y Selena en ‘Late Xou’, meses antes de separarse: «¡Siempre unidas!»

Marc Giró ya es parte de laSexta después de anunciar su fichaje por Atresmedia, pero su programa Late Xou todavía tiene algunas entregas por emitir en La 1. Este momento ya era curioso para muchos espectadores, pero más extraño ha sido ver de nuevo a las cantantes Sonia y Selena juntas y de muy buen humor, meses después de su nueva separación y de la guerra por culpa de la marca comercial del dúo musical. Esta entrevista, grabada hace tiempo, ha dejado claro que el programa llevaba guardado en el cajón meses, algo que no todos los espectadores conocen, aunque es una práctica habitual en televisión.

Se trata de la penúltima entrega que se podrá ver en la televisión pública, por lo que el próximo martes será la despedida definitiva del catalán, que ha sido la gran sorpresa de las últimas temporadas: primero sólo en Cataluña y en RTVE Play, después en La 2 y con su salto a La 1 para ocupar el prime time. Es curioso, ya que el presentador no ha hablado en este programa de su cambio de cadena, dejando claro que ese programa se grabó hace mucho y que, quizás, no se hubiera tenido que emitir. Otro detalle importante es que Sonia Madoc, de Sonia y Selena, está ahora encerrada desde hace días en la casa de GH DÚO, que se encuentra en la localidad madrileña de Tres Cantos tras abandonar Guadalix de la Sierra.

Desde el propio programa se encargaron de dejar claro que ni ellos mismos se habían dado cuenta del mal momento que pasaba la relación de las artistas, por eso decidieron poner algunos rótulos a los espectadores. «Esta entrevista se grabó antes de la separación definitiva. No nos dimos cuenta de nada», se podía leer durante la charla, dejando claro que esa charla debía haberse emitido hace mucho tiempo, cuando el dúo todavía tenía compromisos pendientes.

Las curiosas palabras de Sonia y Selena en la entrevista tienen ahora, que sabemos que han terminado en malos términos, se vuelven muy especiales. Sosteniendo un premio por su mítico Yo quiero bailar (single que las ha convertido en inmortales) dejaban claro que tenían intención de seguir mucho tiempo.

«¡Siempre unidas! Eso también nos anima a no volvernos a separar jamás en la vida. ¡70 años más juntas! Hasta que nos hagamos viejas. Eternamente, la música nunca debe morir», prometieron ante las cámaras de TVE. Hay que recordar que el comunicado de separación se lanzó a finales del mes de noviembre, aunque semanas antes comenzaron a circular los rumores.

Hay que trasladarse hasta finales del mes de octubre de 2025 para ver a las dos cantantes juntas en actos y programas de televisión, por lo que es muy posible que su entrevista en Late Xou se grabase durante el mes de octubre, quedando guardado durante más de dos meses.

El futuro del dúo Sonia y Selena

Mientras Sonia ha retomado su carrera bajo el nombre de Sonia Madoc, completamente en solitario, queda por saber qué hará Selena Leo. Ella, además de su trabajo como coach, parece que quiere seguir con el dúo, ya que registró las marcas ‘Sonia y Selena’ y ‘Sonia y Selena para bailar toda la noche’, algo que no ha gustado nada a su ex compañera.