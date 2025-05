Un comensal de ‘First Dates’ desvela su faceta oculta: «Tuve una experiencia paranormal con mi bisabuela»

El restaurante de First Dates sigue abriendo sus puertas a nuevos solteros que buscan encontrar el amor, un trabajo que siguen realizando Carlos Sobera y todo su equipo cada noche en Cuatro. Aunque su intención es la de encontrar la mayor afinidad entre los comensales que allí acuden, muchas veces se encuentran a personajes de lo más curiosos, que son capaces de convertir sus citas en memorables con sus historias personales. Así ha pasado con un soltero que ha querido impresionar a su cita contándole su vida como tarotista y los momentos paranormales que ha vivido a lo largo de su vida.

Dani tuvo un rato para hablar con Sobera antes de la llegada de su invitado, un tiempo en el que pudo explicar que trabaja como médium. «Siempre he tenido un don. Hace diez años que me dedico profesionalmente a ello. Tengo un consultorio, veo a gente que puede fallecer, fechas…», le ha dicho ante la mirada atónita del vasco.

Estas palabras han levantado la curiosidad del presentador, que le ha comenzado a hacer preguntas sobre su vida y profesión: «¿Y has hablado con gente del más allá?». El comensal le ha contado que «están en el otro plano y para comunicarse con nosotros necesitan absorber energía», motivo por lo que «al final del día acabo fatal», le ha dicho.

Tras esta charla ha llegado Erick, un venezolano de 29 años al que no le iba a sorprender para nada el trabajo de su cita, ya que él es bruto y tarotista. Nada más conocerse ha hablado de un tema tan importante para ellos como era su signo zodiacal, descubriendo que tienen ascendentes iguales, por lo que es posible que tengan cosas en común.

Como era de esperar, la charla ha estado centrada en temas espirituales, pero ahí Dani ha conseguido llevar la atención. «Me inicié a los 7 años, tuve una experiencia paranormal con mi bisabuela. Me vino a estrangular. A partir de ahí empecé a ver muchas cosas, pero llevo 15 años haciéndolo de manera profesional», ha contado ante la sorpresa de su compañero de mesa.

Pero han tenido más cosas en común, ya que ambos son extranjeros y han tenido problemas en sus respectivos países por culpa de su homosexualidad. «En Rumanía son muy cerrados con la homosexualidad», ha contado Dani, mientras que Erick le contaba una experiencia parecida en el su país: «En Venezuela si eres homosexual te pueden matar. Allí si no tienes dinero eres gay y yo quise salir de eso y romper el patrón y ser feliz».

Hasta ese momento parecía que el equipo de First Dates había acertado de pleno con la elección de perfiles, pero todo se ha complicado de forma inesperada cuando han podido hablar ante las cámaras en solitario. «Que sea más femenino que yo me echa para atrás», ha sido la frase que Dani ha dicho, mientras que para Erick su cita tenía todavía temas pendientes que cerrar de su pasado, por lo que han decidido no tener una segunda cita y seguir buscando el amor, pero por separado.