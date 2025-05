Deja fuera de juego a su cita de ‘First Dates’ al ponerse a llorar: «¿Estás bien?»

Las puertas del local de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a una nueva tanda de solteros. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los formatos más vistos de Cuatro, pues cada vez son más los espectadores que quieren ser testigos de las vivencias de los participantes. Un encuentro televisivo donde, la pasada noche del 7 de mayo, el público tuvo la oportunidad de conocer a comensales como Robert. El soltero, de 46 años, se presentó como un arquitecto técnico de Sabadell (Barcelona) que no ha tenido mucha suerte en el ámbito amoroso.

«En el amor, no lo he tenido fácil porque he intentado relacionarme con muchas chicas y nunca me han dado pie a establecer una relación. De momento, no he dado el segundo paso porque quizá me gusta gente, pero no soy correspondido», contó en su presentación. Debido a que fue el primero en llegar al local del amor, el participante fue recibido por Carlos Sobera. De esta manera, el catalán se sinceró con el presentador del formato. «Me siento un poco marginado porque, por más que yo intente, no me dan ni la primera opción a conocernos», explicó, confesando que es virgen.

Sin embargo, aunque la vida no se lo ha puesto fácil, Robert ha confesado que no pierde la fe de encontrar a su media naranja. Por ello, completamente ilusionado, le dejó un pequeño regalo a la mujer que se convertiría en su cita: unos patucos para que sepa que quiere tener hijos.

«Me gustaría, me haría mucha ilusión tener hijos. Además, tengo antecedentes familiares de gemelas en la familia», explicó. Minutos después llegó Anna-Lena, una profesora alemana, de 35 años, que reside en Málaga. La participante abrió el regalo de su cita con mucha ilusión. De hecho, le encantó saber que quería ser padre. Pero, antes de adelantarse a futuros acontecimientos, quería saber si tenían química.

La primera toma de contacto entre la pareja de solteros fue bastante positiva. «Un hombre formal y que se cuida», opinó ella. Por su parte, Robert se quedó encantado con su cita y señaló que le gustaban mucho «sus ojos, sus manos y su pelo y, sobre todo, su elegancia». Sin embargo, el encuentro entre ambos se perturbó un poco cuando el soltero comenzó a llorar.

Al hablarle del regalo que le había dado, Robert le explicó que su madre tenía una gemela, su tía, quien falleció de un cáncer. Una pérdida que le marcó significativamente, pues la consideraba como a una segunda madre. «A veces piensas que pasan cosas difíciles y necesitas superarlas y encuentras apoyo en sitios intangibles que te ayudan a superar situaciones que a veces no cuentas que existen. Pero aparece alguien y te ayuda como un ángel», dijo en uno de los totales.

Sin embargo, Anna-Lena no pudo evitar quedarse de piedra al ver que su cita comenzaba a llorar de manera repentina. «¿Estás bien? Te noto afectado. ¿Te has acordado de algo que te ha pasado?», le preguntó desconcertada. Robert le contó que era por su tía. Ante ello, la soltera pensó que se trataba de un fallecimiento reciente. Pero, su cara cambió por completo al saber que la mujer falleció hace 20 años.

Anna-Lena en ‘First Dates’: «En un hombre busco a un líder espiritual de una familia y estoy dudando si tú lo eres»

«Me ha dado pena que la muerte todavía le afecte, pero bueno, estos sentimientos de vez en cuando… pueden contigo», ha dicho sobre su cita. Posteriormente, la participante quiso tratar un tema muy importante para ella: la religión. La soltera indicó ser una mujer de fe católica que acude cada semana a misa. Por ello, busca a un hombre que siga sus pasos. Pero, Robert, aunque confesó ser creyente, no es practicante.

«Que alguien de vez en cuando se vaya a misa para mí no significa que sea creyente o que la fe tenga mucha importancia en su vida. En un hombre busco a un líder espiritual de una familia y estoy dudando si tú lo eres», le dijo ella sin miramientos. Por ello, lo tuvo claro en la decisión final de First Dates.

Robert estaba convencido de que había logrado conquistar el corazón de Anna-Lena, pero se equivocaba completamente. La soltera confesó que no quería seguir conociendo al catalán en una segunda velada debido a que no era el tipo de hombre que buscaba en su vida. Una decisión que le sentó al soltero como un auténtico jarro de agua fría.