Las puertas de First Dates se han vuelto a abrir para recibir a su nueva tanda de solteros. La pasada noche del 6 de mayo, los espectadores de Cuatro tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como Desislava, una artista multidisplinar de 45 años. La soltera llegó desde Málaga al programa y explicó que se dedica a la literatura, al cine, el teatro, la música y a las bellas artes. Nació en Bulgaria, pero la vida y diversas situaciones del destino la han llevado hasta España. Así pues, y debido a que fue la primera en llegar al local, fue recibida por Carlos Sobera. Pero, el presentador no pudo evitar quedarse asombrado al conocer su pasión por el ámbito artístico. «Eres el arte en persona», le dijo.

Sin embargo, a nivel sentimental no le ha ido muy bien a la participante. Por ello, acudió al formato con el objetivo de encontrar a su media naranja. Eso sí, tiene claro que no quiere a una persona superficial en su vida. Ante ello, la organización del programa le organizó una cita con Arte, de 44 años, un artista multidisciplinar que llegaba desde Valencia. Pero, no era la primera vez del soltero participaba en el formato de Cuatro. Así pues, ambos participantes comenzaron a conocerse en la barra del local. Un intercambio de palabras donde Desislava le confesó que le encantaba su nombre debido a que representaba una de sus mayores pasiones en la vida.

La conversación fue fluyendo perfectamente entre los solteros, pero Arte no pudo evitar sentir que la soltera no era la mujer que andaba buscando. «No me entusiasma, yo no busco a una persona artista», confesó en uno de los totales. Además, explicó que físicamente no era su prototipo. «No tenemos nada que ver», agregó.

Posteriormente, en la mesa del restaurante, la comensal búlgara se mostró muy ilusionada de encontrar en Arte al chico que andaba buscando. «Arte es una persona que tiene un modus operandi, es culto y moderado», dijo. Pero, la tensión reinó en la cita cuando los solteros comenzaron a hablar de sus profesiones. ¿El motivo? Desislava le contó a Arte que estaba preparando una proyección de cine sobre su novela. Pero, fue su largo monólogo lo que incomodó al chico.

«Ha venido a hablar de su libro, no sabía cómo meterme en la conversación», comentó tras escuchar a su cita diciéndole que se la puede encontrar perfectamente en redes sociales. Lejos de quedar ahí, otro choque entre los solteros llegó cuando comenzaron a hablar de las almas espirituales.

Por su parte, Desislava aseguró haber hablado con gente fallecida. Pero, Arte no creyó sus palabras debido a que considera «que no hay nada después de la muerte». Ante ello, la soltera no dudó en llamarlo materialista, pero él se definió como pragmático.

Al concluir el encuentro, en la decisión final, ambos solteros lo tuvieron claro. A pesar de tener muchos gustos en común, sus caracteres eran completamente opuestos. Por ello, ninguno de los dos quiso tener una segunda cita con el otro.