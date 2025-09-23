El pasado lunes 22 de septiembre, los espectadores de Prime Video tuvieron la oportunidad de disfrutar de la Gala 1 de OT 2025, presentada por Chenoa. De esta manera, han podido conocer el nombre de la primera favorita de la edición, que no es otra que Cristina, pero también qué dos concursantes se juegan su continuidad en la Academia. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de Claudia Arenas e Iván Rojo. Uno de ellos tendrá que poner fin a su etapa en Operación Triunfo. ¡Su sueño se verá truncado y roto en mil pedazos! A pesar de todo, lo cierto es que pudimos ver una Gala 1 verdaderamente sorprendente, en la que todos los participantes ofrecieron su mejor versión para sorprender a los seguidores del formato. Ya lo hicieron al principio de la noche, con la canción grupal de Yo quiero bailar, de Sonia y Selena.

En un momento dado de la noche, Chenoa sorprendió a los espectadores de Prime Video al compartir un dato hasta ahora desconocido: «Y se ha notado mucho, si en la gala de 2023 hubo audiencia, en esta gala 0 de OT 2025 se dobló la audiencia. Brutal. Muchas gracias, de verdad», aseguró la artista en la Gala 1 de esta sorprendente edición. Por lo tanto, estaríamos ante el estreno nacional más visto de la historia de Prime Video en nuestro país. Debemos tener en cuenta que, normalmente, no se dan a conocer estos datos al tratarse de una plataforma de streaming. Eso sí, en el caso de la edición anterior, no fue hasta su finalización cuando Prime Video quiso hacer públicos los datos obtenidos durante el desarrollo de la misma. En cuanto a redes sociales, OT 2023 llegó a acumular hasta 53 millones de votos en la aplicación oficial del programa.

Pero no todo queda ahí, puesto que se superaron los 718 millones de visualizaciones no solamente en YouTube sino también en TikTok. En cuanto a audiencia, la plataforma de streaming llegó a registrar una audiencia de 3.471.000 espectadores únicos, siendo especialmente popular en la franja de 18 a 24 años.

Respecto al segmento de edad comprendida entre los 25 y los 34 años, esta edición alcanzó a un 14,8% de las mujeres. Pero no todo queda ahí, puesto que María José Rodríguez, directora de contenidos de Prime Video en España, dio muchos más datos sobre las audiencias alcanzadas en la edición anterior de Operación Triunfo.

«Más de 3,5 millones de espectadores únicos estimados han disfrutado del icónico programa en Prime Video a lo largo de 14 semanas, con un 85 % de ellos regresando cada semana, y a la vez sumando a un gran número de nuevos seguidores durante todo el concurso», explicó. Por lo tanto, después de ese gran inicio de OT 2025, ¡lo más seguro es que logren superar las expectativas!