Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Beltrán cambia de opinión respecto a Cristina
Lo hace tras conocer un dato crucial de su pasado
No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 24 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 443 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Andrés ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para compartir con Marta su profundo malestar. Todo ello hasta que recibe una llamada de lo más inesperada que le obliga a marcharse de un momento a otro, y sin dar ningún tipo de explicación. Una situación que, inevitablemente, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta serie diaria que se emite en Antena 3 han podido observar cómo Beltrán ha regresado, y lo hace con una noticia completamente inesperada. Todo ello mientras Cristina continúa convencida de que él solamente la ve como una amiga, pero nada más. En cuanto a María, se abre con Manuela en la intimidad para dejar salir un sentimiento que llevaba demasiado tiempo guardado. Claudia ha dado el importantísimo paso de integrar a Maripaz, pero sin tener la más mínima idea de que ese gesto, tarde o temprano, podría llegar a influir de lleno en sus decisiones. En cuanto a la tienda, es más que evidente que continúan las tensiones como consecuencia del nuevo perfume.
¿Qué sucede en el capítulo 444 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 25 de noviembre?
De esta manera tan concreta, vamos a poder observar cómo, en el momento en el que parecía que todo era alegría, la repentina marcha de Andrés altera por completo el equilibrio del día. Todo ello mientras la fábrica se ve obligada a afrontar un contratiempo de lo más complejo. Tanto es así que Gabriel no ha tenido reparos a la hora de pedir ayuda.
En cuanto a Cloe, no ha dudado en repartir responsabilidades ante la llegada de la comitiva, mientras se da cuenta de la inquietud que está sintiendo Marta. Luis, por su parte, no duda un solo segundo en tomar una drástica decisión profesional, pero una charla con Digna y Luz le hacen dudar.
Beltrán ha descubierto un importantísimo dato del pasado de Cristina que cambia por completo su percepción, mientras que por fin se ha dado a conocer la verdadera causa de la repentina ausencia de Andrés. Eso sí, continúa siendo un secreto para la gran mayoría de su círculo más cercano. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
