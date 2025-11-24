Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Andrés, obligado a marcharse sin dar explicaciones
No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 21 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 442 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo don Agustín ha traspasado los límites, mientras que Cloe aprovecha la ocasión para dejar muy claro que sabe cómo defenderse. Todo ello mientras ella y Marta se reúnen para definir, de una vez por todas, el nuevo uniforme. A pesar de todo, poco a poco, la conversación va tomando otro tono.
Lejos de que todo quede ahí, los seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han podido ver cómo Digna ha aceptado ayudar a Damián pero, al verlo, se queda completamente sorprendida por ver el estado en el que se encuentra. Claudia decide respaldar a Maripaz cuando empiezan a surgir ciertas dudas respecto a su adaptación. Todo ello sin tener la más mínima idea de que algo verdaderamente extraño podría estar ocurriendo a sus espaldas. Gabriel y Begoña han conseguido dejar a todos completamente sin palabras al hacerles partícipes de una decisión que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Eso sí, don Agustín no ha tardado en mostrarse poco conforme con esta idea.
¿Qué sucede en el capítulo 443 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 24 de noviembre?
De esta manera tan concreta, los más espectadores de Antena 3 van a ser testigos de cómo Andrés no ha dudado en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para compartir su malestar con Marta. Poco después, recibe una llamada de lo más inesperada que le obliga a marcharse de forma repentina y sin dar explicaciones.
Beltrán ha regresado con una impactante noticia, aunque Cristina continúa pensando que él solamente la ve como una amiga. María no ha dudado en sincerarse con Manuela en la intimidad, dejando salir un sentimiento que llevaba bastante tiempo guardando. En cuanto a Claudia, ha querido integrar a Maripaz.
Y eso que no tiene ni la más mínima idea de que, ese simple gesto, pronto podrá llegar a influir en sus decisiones. Lejos de que todo quede ahí, parece que continúan las tensiones en la tienda con respecto al nuevo perfume. ¿Lograrán solucionar este asunto antes de que sea demasiado tarde? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
