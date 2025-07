No es ningún secreto que Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos, y no es para menos. El pasado martes 8 de julio, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, han visto cómo Evren ha tomado las riendas del hospital, mientras que Timur y Bahar continúan aislados en una habitación. Aunque la luna de miel de Seren y Aziz comienza de forma algo accidentada, lo cierto es que las cosas comienzan a mejorar poco a poco.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo Timur, durante el aislamiento, no ha tenido reparos a la hora de confesar a Bahar que tiene mucho miedo de perder a Umay cuando cumpla la mayoría de edad. La tensión en el hospital aumenta considerablemente tras la muerte de la paciente infectada, mientras que la madre de Bahar empieza a sentir que algo no va bien. Es más, no confía del todo en las excusas del hospital, por lo que decide acudir ella misma para comprobar si está en lo cierto. Después de una larga espera, los resultados de los análisis son positivos, por lo que descubren que Timur y Bahar no comparten el virus de la paciente. ¡Por fin han llegado buenas noticias! Gülçiçek, de un momento a otro, ha sufrido un preocupante desmayo. Hasta tal punto que acaba debatiéndose entre la vida y la muerte.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 14 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Gülçiçek ha sufrido un infarto en el hospital. Tras conseguir reanimarla, los médicos no tardan en operarla de urgencia para conseguir salvar su vida. Todo ello mientras Çagla y Tolga continúan afianzando, poco a poco, su relación.

Por si fuera poco, vemos cómo Bahar se siente disgustada al conocer que Umay estuvo con Cem mientras ella permanecía ingresada. Nevra, tras salir de la operación, ha acudido al hospital para pasar la noche con Gülçiçek. Evren y Bahar disfrutan de un romántico día por la ciudad, mientras que Timur está cada vez más enfadado con Rengin.

Hasta tal punto que no duda en disfrutar de un distanciamiento en el hospital. Aun así, en un momento dado, sucede algo inesperado: su tía es sospechosa de intento de asesinato de un paciente. Algo que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.