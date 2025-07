No es ningún secreto que Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más sigue dando de qué hablar. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y no es para menos. El pasado lunes 7 de julio, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Rengin no dudó un solo segundo en tender una trampa a Timur. Así pues, optó por iniciar una investigación por malversación de fondos en el hospital. Esta situación ha obligado a Aziz y Seren a que tengan que terminar la celebración de su boda mucho antes de lo que tenían previsto. Rengin, por su parte, confiesa a Timur toda la verdad.

El doctor no duda en darle un toque de atención por su comportamiento. Bahar está convencida de que pasará la noche con Umay, pero una serie de inesperadas visitas alteran por completo la paz de su hogar. Hasta tal punto que provocan un tenso enfrentamiento entre Evren y Timur. En cuanto a Timur, somos testigos de cómo no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para presionar a Bahar. Y todo con el fin de que le facilite todas y cada una de las grabaciones de su conversación con Efsun en el restaurante. Aunque ésta se niega en rotundo, lo cierto es que Evren acaba haciéndoselas llegar. Timur y Bahar se ven obligados a enfrentarse a lo que parece un virus epidémico en una paciente. Tras sufrir un desmayo, la doctora es ingresada de urgencia en una de las habitaciones aisladas del hospital. Su vida podría correr grave peligro.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 8 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca van a poder ver cómo Evren no duda un solo segundo en tomar las riendas del hospital, mientras Timur y Bahar se ven obligados a permanecer aislados en una habitación. A pesar de que la luna de miel de Seren y Aziz no comienza de la mejor manera, lo cierto es que las cosas empiezan a mejorar poco a poco.

Lejos de que todo quede ahí, veremos cómo Timur, durante su aislamiento, ha confesado a Bahar que tiene muchísimo miedo de perder a Umay en cuanto cumpla la mayoría de edad. Es algo que, desde luego, no está en sus planes. La tensión en el hospital aumenta considerablemente tras la muerte de la paciente infectada.

Todo ello mientras la madre de Bahar siente que algo no va bien en el hospital, por lo que decide comprobar qué es lo que está sucediendo. Tras una espera que pareció eterna, los resultados de los análisis son más que positivos: Bahar y Timur no comparten el virus de la paciente. Aun así, Gülçiçek sufre un preocupante desmayo al entrar en el hospital, por lo que se debate entre la vida y la muerte. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.