Avance del capítulo de ‘Una nueva vida’ de hoy: Seyran y Ferit ayudan a Halis y Hattuc con su boda
Más enamorados que nunca
No es ningún secreto que Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, inevitablemente se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado domingo 16 de noviembre, los espectadores tuvieron la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Orhan ha regresado a casa tras su traumático paso por la cárcel. Como no podía ser de otra manera, después de todo lo vivido, no puede evitar maldecir por tener a Halis como padre. Kaya anuncia que Suna quiere divorciarse. Así pues, cuando la noticia llega a oídos de los Sanli, acuden a la mansión para saber qué ha ocurrido.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que se emite cada domingo en Antena 3 han sido testigos de cómo Ferit no puede evitar perder los nervios con Seyran. Y todo porque está verdaderamente convencido de que sigue enamorada de él, y no entiende por qué está ocultándolo. Finalmente, ella acaba confesando que está profundamente asustada por la situación. Entre lágrimas, le hace saber que le han amenazado con acabar con la vida de Orhan si sigue junto a él. Por si fuera poco, hemos podido observar cómo Halis se ha armado de valor a la hora de hacer una propuesta de lo más especial, a la par que inesperada, a Hattuc. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.
¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 23 de noviembre?
De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta serie turca que podemos disfrutar cada domingo en Antena 3 van a ser testigos de cómo Halis y Hattuc han anunciado a todos que se van a casar. Como es de esperar, los Korhan son incapaces de creer que eso vaya a suceder, especialmente Ifakat. Y todo porque no soporta la idea de perder el poder que tiene en la mansión.
Por si fuera poco, Seyran y Ferit están más felices y enamorados que nunca. Tanto es así que no dudan un solo segundo en unir fuerzas para ayudar a organizar la boda de Halis y Hattuc. Todo ello mientras Pelin ha optado por pedir ayuda a Kaya, y este consigue sacarla de la casa de Serter para esconderla en otro lugar.
Pero no todo queda ahí, puesto que Ökkes está ingresado en el hospital, puesto que no murió. Aun así, todavía está inconsciente y muy grave, por lo que su vida corre serio peligro. ¿Logrará salvarse a pesar de todo lo que ha sucedido? No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.
